औषधीय गुणों से भरपूर होती है सेमल की छाल, जानिए त्वचा और बालों पर कैसे करें उपयोग क्या है सेमल की छाल इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके फ़ायदे

Semal Bark for Skin and Hair

Semal Bark for Skin and Hair: आयुर्वेद में सेमल के वृक्ष की बहुत महिमा है। सेमल के वृक्ष को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इस वृक्ष के पत्ते, फूल और छाल, सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज करने के लिए सेमल की छाल का उपयोग किया जाता है। सेमल की छाल त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है। यह कई बीमारियों को भी दूर करने में मदद करती है।



सेमल की छाल के फ़ायदे

सेमल वृक्ष की छाल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सेमल की छाल कील-मुंहासों, दाग-धब्बों और फोड़े-फुंसियों से छुटकारा दिलाती है। इतना ही नहीं, सेमल की छाल का उपयोग गहरे जख्म या चोट को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है।





त्वचा पर सेमल की छाल कैसे लगाएं? How to Apply Semal Chaal on Skin in Hindi

इसके लिए आप सेमल की छाल लें। इन्हें बारीक पीसकर पाउडर बना लें। अब इसमें पानी या गुलाब जल डालें। फिर इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाएं। आधे घंटे बाद त्वचा को पानी से साफ कर लें। सप्ताह में 2-3 बार त्वचा पर सेमल की छाल का पाउडर लगाने से आपको काफी लाभ मिलेगा। आप चाहें तो सेमल की छाल के साथ इसकी पत्तियों या फूलों का रस भी मिला सकते हैं।





बालों पर सेमल की छाल कैसे लगाएं?- How to Apply Semal Chaal on Hair in Hindi

सिर्फ त्वचा पर ही नहीं, बालों पर भी सेमल की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप सेमल की छाल का पाउडर लें। इसमें आंवला, शिकाकाई पाउडर और दही मिलाएं। आप चाहें तो इस पेस्ट में थोड़ा-सा पानी और सेमल के फूलों का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इसे अपने बालों पर अच्छी तरह लगाएं। 20-30 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें। बालों पर सप्ताह में एक बार सेमल की छाल का पाउडर लगाने से कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।







त्वचा और बालों के लिए सेमल की छाल के फायदे

सेमल की छाल का पाउडर त्वचा के दाग-धब्बों और मुंहासों को ठीक करने में मदद करता है। इस छाल का पाउडर लगाने से त्वचा की रंगत में भी सुधार होता है। सेमल की छाल, त्वचा पर निखार लाता है। साथ ही, त्वचा को मुलायम और कोमल भी बनाता है।





अगर आप सेमल की छाल का पाउडर बालों पर लगाएंगे, तो बालों और स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। सेमल की छाल, डैंड्रफ और इंफेक्शन से छुटकारा दिलाती है। साथ ही, बालों को मुलायम भी बनाता है। इस छाल का पाउडर बालों के रूखेपन को भी दूर करता है। आप भी अपनी त्वचा और बालों पर सेमल की छाल का पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।