एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स से हो सकती है स्किन डेमेज, जरूर बरतें सावधानी जानिए त्वचा को पुराने मेकअप प्रोडक्ट्स से क्या हो सकते हैं नुकसान और

side effects of using expired makeup

सही मेकअप आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने में मदद करता है। आज-कल सोशल मीडिया के दौर में मेकअप लोगों की डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। अगर हाइजीन और स्किन केयर पर ध्यान दिया जाए, तो मेकअप नुकसानदायक नहीं है।



क्या हैं पुराना मेकअप लगाने के नुकसान



स्किन पोर्स का बंद होना

लंबे समय तक मेकअप प्रोक्ट्स रखे रहने से उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब आप इन एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स को स्किन पर लगाते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होने या पोर्स बंद होने का खतरा हो सकता है।





स्किन पर रेडनेस होना

मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कई केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपायर्ड होने पर इन केमिकल्स में बदलाव आने लगता है, जो त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इनका इस्तेमाल करने से स्किन पर रिएक्शन हो सकता है, जो रेडनेस और जलन का कारण भी बन सकता है।





ब्रेकआउट और पिंपल्स

अगर मेकअप प्रोडक्ट को बिना सील किये स्टोर किया जाता है, तो इससे बैक्टीरिया खुले कंटेनर में या ब्रश पर आ जाते हैं। इसके कारण मेकअप लगाने से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट स्किन सेल्स में चले जाते हैं, जो ब्रेकआउट या अन्य संक्रमण का कारण बन सकते हैं।





प्रोडक्ट में फंगस बनना

गीले मेकअप प्रोडक्ट जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर में बहुत जल्दी बनने लगती हैं। मेकअप प्रोडक्ट्स के कंटेनर के अंदर नमी जमा हो जाती है, जिससे फफूंद बनने लगती है। यह फफूंद ब्रेकआउटज, त्वचा की जलन और पिंपल्स का कारण बन सकती है।





