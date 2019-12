खूबसूरत बालों की चाहत के लिए घर पर ही करें हेयर स्पा

ऐसे पूरी करें अपने खूबसूरत बालों की चाहत खूबसूरत बालों की चाहत हर किसी की होती है। ऐसा शायद ही कोई दिन हो, जब खूबसूरत और शाइनी बाल पाने के बारे में हम नहीं सोचते हों। लेकिन पॉल्यूशन और गंदगी की वजह से हमारे बाल खराब हो जाते हैं और यदि हम सही समय पर इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये दिन-प्रतिदिन रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं।



लेकिन सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलता। अगर आप खूबसूरत शाइनी बाल की चाहत रखती हैं, तो इसके लिए आपको उनकी देखभाल भी उसी तरह करनी पड़ेगी। जब भी बालों की देखभाल की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे जेहन में हेयर स्पा का नाम जरूर आता, क्योंकि हेयर स्पा के जरिए हम हमारे बालों की सही तरीके से देखभाल कर पाते हैं लेकिन हर बार पार्लर का रुख करना मुमकिन नहीं हो पाता।

लेकिन इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसान से टिप्स जिसे अपनाकर आप घर में ही अपने बालों की देखभाल कर सकती हैं यानी कि आप घर में ही कर सकती हैं हेयर स्पा। आइए, जानते हैं। कैसे करें घर में हेयर स्पा?

बालों को स्वस्थ रखने के लिए इसे पर्याप्त पोषण देना भी जरूरी होता है। इसके लिए अच्छी तरह से अपने बालों की तेल से मालिश करें जिससे कि आपके बालों को पोषण मिल सके।

स्टीमिंग

अब अपने बालों में आप स्टीम (भाप) लें। भाप की सहायता से ऑइल आपके बालों की जड़ों तक जाएगा। इसे लेने के लिए आप गर्म पानी में तौलिया डुबोकर उसे अच्छी तरह से निचोड़ लें और अपने बालों में लपेटकर रख लें। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करें। इसके बाद आप आप नारियल तेल में कंडीशन को मिला लें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने बालों पर लगा लें। 15 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें।





