Pre Bridal Skin Care: शादी पर चाहिए चांद जैसी चमकदार त्वचा? घर पर बनाएं बॉडी पॉलिशिंग पाउडर प्री ब्राइडल स्किन केयर के लिए घर पर बनाएं बॉडी पॉलिशिंग उबटन

Body Polishing at Home ब्राइडल के लिए बॉडी पोलिशिंग बहुत ज़रूरी होता है जिससे उनकी त्वचा का रंग बेहतर होता है।

हल्दी, कॉफी पाउडर और अन्य सामग्री के साथ आप घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर बना सकते हैं।

बॉडी पॉलिशिंग करने का सही तरीका जानना ज़रूरी है जिससे स्किन को इंस्टेंट ग्लो मिलता है।

Pre Bridal Skin Care : भारत में शादियों के लिए अलग ही उत्साह होता है। वेडिंग सीजन (wedding season) आते ही आपके घरों में शादी के इनविटेशन की लाइन लग जाती होगी। लेकिन शादी का सीजन सबसे ज्यादा खास दूल्हा और दुल्हन के लिए होता है। खासकर दुल्हन अपने इस स्पेशल दिन में बहुत खास दिखना चाहती है। शादी में सिर्फ मेकअप करना ज़रूरी नहीं है बल्कि आपकी त्वचा भी शाइनी और स्मूद होनी चाहिए।



लेकिन आप घर पर भी बॉडी पॉलिशिंग कर सकती हैं (pre bridal skin care routine at home)। अगर आप पार्लर का महंगा ट्रीटमेंट नहीं चाहती हैं तो आप इस घरेलू उपाय को अपना सकती हैं। आइए जानते हैं कि घर पर बॉडी पॉलिशिंग कैसे करें (body polishing at home)...

घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर बनाने के लिए सामग्री | Body polishing at home ingredients

घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस सामग्री को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन सामग्री के बारे में...

2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर

2 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर या 2 कॉफ़ी पाउडर के पैकेट

2 छोटा चम्मच बेसन

1 चम्मच शहद

1 बड़ा चम्मच दूध

ऐसे बनाएं घर पर बॉडी पॉलिशिंग पाउडर | How to make body polish at home

सबसे पहले एक पैन लें और उसमें हल्दी पाउडर को धीमी आंच पर भून लें। हल्दी को तब तक भूनें जब तक हल्दी का रंग भूरा हो जाए। इसके बाद इसे एक कटोरे में निकाल लें।



अब इसमें कॉफी और अन्य सामग्री डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप पेस्ट को पतला बनाने चाहते हैं तो दूध का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं।



इस पेस्ट में आप कोई भी एसेंशियल ऑयल मिला सकती हैं। एसेंशियल ऑयल की मदद से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और बॉडी पॉलिशिंग करते समय आसानी होगी।

बॉडी पॉलिशिंग करने का सही तरीका जानें | Body polishing at home steps

इस पेस्ट को बनाने के बाद अपने हाथ, पैर, गर्दन पर अच्छे से लगा लें। आप किसी की मदद से इसे अपनी पीठ पर भी लगा सकती हैं।



इस पेस्ट को लगभग 20 मिनट तक लगाएं। 20 मिनट के बाद गीले हाथों से शरीर को स्क्रब करें। ध्यान रहे कि पेस्ट हटाने के लिए किसी भी प्रकार की साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल न करें।