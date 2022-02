सोशल मीडिया पर उठी पीएम मोदी से पुतिन के नक्शे क़दम पर चलने की मांग

मेधावी अरोड़ा, बीबीसी संवाददाता

यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से भारतीय सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। जहां एक ओर कुछ सोशल मीडिया यूज़र इस हमले की निंदा करते हुए हिंसा ख़त्म करने की अपील कर रहे हैं।

वहीं, कुछ लोग की तारीफ़ करते हुए पीएम मोदी से उनके कदमों पर चलने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई टिप्पणियां की गई हैं जिनमें भारत से विवादित क्षेत्रों जैसे पाक प्रशासित कश्मीर और अक्साई चिन को पाकिस्तान और चीन से "वापस लेने" की मांग की जा रही है।

कुछ टिप्पणियों में रूस के हमले को अखंड रूस की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इसके साथ ही अखंड भारत की मांग उठाई जा रही है और साथ में नक्शे भी शेयर किए जा रहे हैं।

अखंड भारत का मतलब क्या है?

अखंड भारत से आशय उस क्षेत्र से है, जो अगर होता तो, उसमें पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के कई पड़ोसी देश शामिल होते।

बीजेपी और आरएसएस के सदस्यों की ओर से इससे पहले भी ये मांग उठाई जाती रही है।

इस ट्रेंड को ट्विटर से लेकर फ़ेसबुक पर देखा जा सकता है। ट्विटर पर कई यूज़र वैरिफाइड अकाउंट्स के साथ इस मांग को उठा रहे हैं। और फ़ेसबुक पर बड़े समूहों में इस पर चर्चा देखी जा रही है जिनमें दस लाख के क़रीब सदस्य हैं।

किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं?

ऐसी ही एक पोस्ट बीजेपी नेता और अंबेडकरनगर से पूर्व सांसद हरिओम पांडेय ने अपने 80 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर वाले वैरिफाइड अकाउंट से की है।

एक पोस्ट लेखक भावना अरोड़ा ने अपने 1,69,000 फॉलोअर वाले वैरिफाइड अकाउंट से किया, "चूंकि हमें अब ये पता चल गया है कि नेटो और यूएन की क्षमता क्या है तो अब समय आ गया है कि हम पीओके को वापस ले लें।"

तमिलनाडु के एक पत्रकार ने लिखा है, "अब पीओके हासिल करने के लिए हमारे पास एक टेंप्लेट है।"

अन्य टिप्पणियों में लिखा गया है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा...

इसके अतिरिक्त ऐसे ही कई बयान मीम के साथ शेयर किए गए हैं।

