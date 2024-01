श्री राम ने अयोध्या में ही क्यों जन्म लिया, इन नगरों में क्यों नहीं?

Landing of Indian Air Force aircraft at night on Kargil airstrip : करगिल की हवाई पट्टी पर रात को मालवाहक विमान सी-130जे हरक्यूलिस को उतारकर भारत ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि लद्दाख सेक्टर में एलएसी के करीब कई भारतीय एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर रात को अपने विमानों को उतारने की भारतीय वायुसेना की कवायद से पहले ही चीन की त्यौरियां चढ़ी हुई हैं।