AAP leaders discussed the names of Lok Sabha election candidates for Punjab : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर नई दिल्ली में पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के वास्ते शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की बैठक बुलाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के अन्य नेता भी बैठक में मौजूद रहे