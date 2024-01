सरिस्का सेंचुरी में तैयार शहद से होगा भगवान श्री राम का अभिषेक

N. Biren Singh canceled the plan to send new IRB soldiers by road : मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N. Biren Singh) ने कहा कि भारतीय आरक्षित वाहिनी (IRB) के नए जवानों को प्रशिक्षण के लिए सड़क मार्ग से असम भेजने की योजना रद्द कर दी गई है। सिंह ने शुक्रवार रात को फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि 10वीं और 11वीं आईआरबी के नए जवानों को सड़क मार्ग से असम भेजने की योजना रद्द कर दी गई है। जल्द ही एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।