रविवार, 10 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 10 अगस्त 2025 (10:59 IST)

सोनम वांगचुक का सवाल, क्या लोग सिर्फ विकास से खुश रह सकते हैं?

Sonam Wangchuk on development: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पर जोर देते हुए कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, लेकिन अगर लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती तो वे केवल विकास से खुश नहीं हो सकते।
 
रमन मैग्सायसाय पुरस्कार विजेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि स्थानीय लोग बताते हैं कि सीमा के दूसरी ओर चीन में भी विकास हो रहा है, लेकिन तिब्बत के लोग खुश नहीं हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब शनिवार को कारगिल में लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर तीन दिवसीय अनशन की शुरुआत हुई।
 
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बसे इलाकों में से एक लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आए बदलावों के बारे में पूछे जाने पर वांगचुक ने कहा कि लोग इस बात से सहमत हैं कि सड़कों के विकास की गति तेज हुई है और बजट भी कई गुना बढ़ गया है। मैं तथ्यों को ज्यों का त्यों बताना चाहूंगा... लद्दाख के लोग कहते हैं कि वे (लद्दाख में) विकास के मामले में फर्क देख सकते हैं, सड़कें बनी हैं।
 
वांगचुक ने यह भी कहा कि हालांकि, विकास चीन में भी हो रहा है... लेकिन क्या तिब्बत के लोग खुश हैं? नहीं, क्योंकि वह विकास न तो उनके हाथ में है और न ही उनके लिए किया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि क्या लद्दाख में भी यही दोहराया जा रहा है? अगर ऐसा है, तो यह सोने का पिंजरा होगा। ऐसा कोई मंच नहीं है जहां लोग एक साथ आकर तय कर सकें कि वे किस तरह का विकास चाहते हैं। यह किसी और का विकास होगा, (और) यही लद्दाख के लोगों की समस्या है।
 
लद्दाख की पूर्वी सीमा पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती है और लेह क्षेत्र तिब्बत के साथ मजबूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध रखता है। लद्दाख के दोनों क्षेत्रों में असंतोष पनप रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधियों के साथ की जा रही बातचीत अटकी हुई प्रतीत होती है।
 
उन्होंने कहा कि यह बातचीत फिर शुरू नहीं हुई; इसे स्थगित कर दिया गया... यह 15 जुलाई को होनी थी, फिर 25 जुलाई को, फिर 28 जुलाई को... इसलिए, लोग अपना दर्द बयां करने के लिए फिर से आंदोलन शुरू करना चाहते थे। कारगिल में शनिवार से शुरू हुआ अनशन 11 अगस्त को एक जनसभा के साथ समाप्त होगा।
 
उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोग आएंगे और सरकार से अपील करेंगे कि वह लोगों की मांगों को सुने और इन समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करे, क्योंकि किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र में अस्थिरता का होना अच्छा नहीं है।
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बड़ा दावा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयान

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बड़ा दावा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयानAir Chief Marshal Amar Preet Singh News : एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। उन्होंने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया। 3 महीने पहले किए गए भारतीय हवाई हमलों के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर यह पहली आधिकारिक टिप्पणी है।

घुसपैठियों को राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देते, असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने क्‍यों दिया यह बयान

घुसपैठियों को राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देते, असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने क्‍यों दिया यह बयानHimanta Biswa Sharma News : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस पर घुसपैठियों को नई पहचान देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर पार्टी को घुसपैठियों से इतना ही लगाव है, तो उन्हें राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देती? शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने हाल ही में घुसपैठियों को ‘ना असमिया’ (नया असमिया) कहा था।

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदाBig announcement of railways : रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत एक ही ट्रेन से 13-26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से एक दिसंबर तक वापसी के लिए बुक किए गए टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत यात्रियों के एक ही समूह के लिए जाने और आने दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग कराने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान ही होगा।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवाल

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवालKapil Sibal News : पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने फिल्म 'लापता लेडीज' के बारे में सुना है, लेकिन 'लापता उपराष्ट्रपति' के बारे में कभी नहीं सुना। सिब्बल ने पूछा, क्या हमें बताया जा सकता है वह कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? सिब्बल ने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में बयान देने का आग्रह किया।

ट्रंप टैरिफ ने निवेशकों को डराया, शेयर बाजार 3 माह के निचले स्तर पर, कैसा रहेगा अगला सप्ताह?

ट्रंप टैरिफ ने निवेशकों को डराया, शेयर बाजार 3 माह के निचले स्तर पर, कैसा रहेगा अगला सप्ताह?लगातार 6 हफ्तों से गिर रहा है शेयर बाजार, यह फैक्टर्स तय कर रहे बाजार की चाल

IICICI बैंक का बड़ा फैसला, मिनिमम बैलेंस 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया

IICICI बैंक का बड़ा फैसला, मिनिमम बैलेंस 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कियाICICI bank minimum balance : आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस में 5 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। अब 10,000 रुपए के स्थान पर ग्राहकों को इन खातों में न्यूनतम 50,000 रुपए रखना जरूरी होगा।

Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिश

Weather Update : जोर पकड़ेगा मानसून, बंगाल से मध्यप्रदेश तक फिर होगी भारी बारिशWeather Update : दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। 12-14 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। इससे पूर्वी राज्यों में बारिश बढ़ेगी और फिर मध्य, पश्चिम व दक्षिण भारत में मानसून दोबारा जोर पकड़ेगा।

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, शतरंज की तरह खेलकर हमने शह और मात दी

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, शतरंज की तरह खेलकर हमने शह और मात दीArmy Chief on Operation Sindoor : सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना के रिसर्च सेल ‘अग्निशोध’ के उद्घाटन समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति शतरंज के खेल जैसी थी, इसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि अगला कदम दुश्मन क्या उठाएगा और हमारा जवाब क्या होगा?

LIVE: पीएम मोदी आज बेंगलुरु को देंगे येलो लाइन मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

LIVE: पीएम मोदी आज बेंगलुरु को देंगे येलो लाइन मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन जनता को समर्पित करेंगे और बेंगलुरु-बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखायेंगे। पल पल की जानकारी...

क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवाल

क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवालBihar news in hindi : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम 2 वोटर आईडी पर मचे बवाल के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस मामले में विवादों में घिर गए। बिहार कांग्रेस ने दावा किया कि मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। पार्टी ने इस मामले चुनाव आयोग के साथ ही विजय सिन्हा पर भी सवाल उठाए।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
