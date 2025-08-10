रविवार, 10 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
चेन्नई , रविवार, 10 अगस्त 2025 (09:04 IST)

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख का बड़ा खुलासा, शतरंज की तरह खेलकर हमने शह और मात दी

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया, उरी और बालाकोट अटैक से किस तरह अलग था ऑपरेशन सिंदूर

upendra dwivedi
Army Chief on Operation Sindoor : सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना के रिसर्च सेल ‘अग्निशोध’ के उद्घाटन समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति शतरंज के खेल जैसी थी, इसमें यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि अगला कदम दुश्मन क्या उठाएगा और हमारा जवाब क्या होगा?
 
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह ग्रे जोन ऑपरेशन था यानी पारंपरिक युद्ध से थोड़ा कम, लेकिन उससे बिल्कुल अलग तरह की कार्रवाई। हम शतरंज की चालें चल रहे थे। दुश्मन भी शतरंज की चालें चल रहा था। कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे, तो कहीं हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी आगे बढ़ रहे थे। यही तो जिंदगी है।
 
उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में यह तय किया कि अब निर्णायक कदम उठाना जरूरी है। तब रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अब बहुत हो चुका है। हमें खुली छूट दी गई कि जो जरूरी है, वह करें।
 
सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी कमान ने 9 में से 7 हाई-वैल्‍यू टार्गेट पर हमले कर दिए थे। इनमें कई आतंकियों का खात्मा हुआ। यह मिशन उरी और बालाकोट ऑपरेशन से अलग था। उरी में लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर क्लियर मैसेज दिया गया था। वहीं, बालाकोट हमलों का मकसद पाकिस्तान के भीतर प्रशिक्षण शिविरों को जवाबी कार्रवाई में ध्वस्त करना था।
 
आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत वाइड और डीप एक्‍शन किया गया था। ‘नर्सरी’ और ‘मास्टर्स’ कोड नाम के साथ टारगेट किया गया। पहली बार हमने उनके हार्टलैंड को निशाना बनाया और यह उनके लिए बड़ा झटका था। इनमें 5 लक्ष्य जम्मू-कश्मीर और 4 पंजाब में थे, जबकि दो मिशन वायुसेना के साथ मिलकर किए गए।
 
उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को हम पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। यह अहम था कि कैसे एक छोटा-सा नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरे देश को जोड़ता है। यह कुछ ऐसा है, जिसने पूरे देश को प्रेरित किया। इसी वजह से आज पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया? यह सवाल पूछा जा रहा था और इसका पर्याप्त उत्तर दिया गया है।
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बड़ा दावा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयान

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बड़ा दावा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया यह बयानAir Chief Marshal Amar Preet Singh News : एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। उन्होंने इसे भारत द्वारा सतह से हवा में मार गिराने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया। 3 महीने पहले किए गए भारतीय हवाई हमलों के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर यह पहली आधिकारिक टिप्पणी है।

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

रेलवे का बड़ा ऐलान, टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, जानिए कैसे उठाएं फायदाBig announcement of railways : रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत एक ही ट्रेन से 13-26 अक्टूबर के बीच यात्रा और 17 नवंबर से एक दिसंबर तक वापसी के लिए बुक किए गए टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत यात्रियों के एक ही समूह के लिए जाने और आने दोनों यात्राओं के लिए बुकिंग कराने पर छूट लागू होगी। वापसी यात्रा का यात्री विवरण आगे की यात्रा के समान ही होगा।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवाल

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, क्‍या वे सेफ हैं? कपिल सिब्बल ने किससे किया यह सवालKapil Sibal News : पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाते हुए शनिवार को कहा कि उन्होंने फिल्म 'लापता लेडीज' के बारे में सुना है, लेकिन 'लापता उपराष्ट्रपति' के बारे में कभी नहीं सुना। सिब्बल ने पूछा, क्या हमें बताया जा सकता है वह कहां हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? सिब्बल ने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में बयान देने का आग्रह किया।

ट्रंप टैरिफ ने निवेशकों को डराया, शेयर बाजार 3 माह के निचले स्तर पर, कैसा रहेगा अगला सप्ताह?

ट्रंप टैरिफ ने निवेशकों को डराया, शेयर बाजार 3 माह के निचले स्तर पर, कैसा रहेगा अगला सप्ताह?लगातार 6 हफ्तों से गिर रहा है शेयर बाजार, यह फैक्टर्स तय कर रहे बाजार की चाल

क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवाल

क्या विजय सिन्हा के पास भी है 2 वोटर आईडी, कांग्रेस के सवाल पर बवालBihar news in hindi : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम 2 वोटर आईडी पर मचे बवाल के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी इस मामले में विवादों में घिर गए। बिहार कांग्रेस ने दावा किया कि मतदाता सूची के रिकॉर्ड में विजय सिन्हा का नाम 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। पार्टी ने इस मामले चुनाव आयोग के साथ ही विजय सिन्हा पर भी सवाल उठाए।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या माफी मांगें

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या माफी मांगेंRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष से कहा कि या तो वह अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने फिर से कांग्रेस नेता से उनके दावों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षरित शपथ पत्र देने पर जोर दिया।

UP : लखनऊ में आवारा कुत्ते से कुकर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार

UP : लखनऊ में आवारा कुत्ते से कुकर्म, आरोपी युवक गिरफ्तारLucknow Uttar Pradesh crime News : लखनऊ में शनिवार को एक युवक को आवारा कुत्ते से कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना बृहस्पतिवार की रात गोमती नगर थाना क्षेत्र के पत्रकार पुरम इलाके में हुई, अगले दिन इस कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। घटना बृहस्पतिवार की रात गोमती नगर थाना क्षेत्र के पत्रकार पुरम इलाके में हुई, अगले दिन इस कृत्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया।

बेंगलुरु में किशोर की गला रेतकर हत्या, आरोपी मामा ने किया सरेंडर

बेंगलुरु में किशोर की गला रेतकर हत्या, आरोपी मामा ने किया सरेंडरBengaluru Crime News : कर्नाटक के बेंगलुरु में 14 वर्षीय लड़के की उसके मामा ने गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी ने घटना के 3 दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किशोर ने स्कूल छोड़ दिया था और वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। वह अपने मामा से गेम खेलने के लिए अक्सर पैसे मांगता था जिसे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता था। आरोपी मामा ने अपने सोए हुए भानजे पर रसोई के चाकू से हमला किया। पुलिस ने सोलादेवनहल्ली थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
