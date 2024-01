पीएम मोदी ने जारी की अयोध्या राम मंदिर पर डाक टिकटों की किताब

ayodhya ram mandir news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकटों की एक किताब जारी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के डाक टिकट है।

पुस्तक की डिजाइन के घटकों में राम मंदिर, चौपाई 'मंगल भवन अमंगल हारी', सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के आसपास की मूर्तियां शामिल हैं।

