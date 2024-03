गुजरात के CM भूपेश पटेल ने कैबिनेट के साथ किए अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन

First list of BJP candidates of Lok Sabha elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली और बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नाम भी शामिल हैं। बनारस के पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं।