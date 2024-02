अयोध्या के कई मंदिरों से 16 लोग गिरफ्तार, जानिए क्‍या है मामला...

16 people arrested from many temples of Ayodhya : अयोध्या पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं से चेन छीनने की घटनाओं में शामिल एक गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धार्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेन छीनने और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। अयोध्या में चेन छीनने और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं।

गिरफ्तार आरोपी बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले : पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने धार्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चेन छीनने और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी बिहार के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से सोने की 11 चेन और अन्य सामान बरामद किया जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास से दो एसयूवी कार बरामद की गईं हैं।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की : पुलिस के मुताबिक, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या में चेन छीनने और चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस ने बताया कि 10 फरवरी को श्रीराम जन्मभूमि थाना क्षेत्र स्थित राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में कर्नाटक और तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं की चेन छीनने की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में मामले दर्ज कराए थे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

राम जन्मभूमि सुरक्षा प्रभारी और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अतुल कुमार सोनकर ने बताया, अयोध्या पुलिस ने शुक्रवार को कोतवाली फैजाबाद के पुलिस लाइन ओवरब्रिज के पास से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र, हनुमानगढ़ी मंदिर और नागेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों से चेन छीनने और लूट की घटना में ये आरोपी शामिल थे।

बदमाश गिरोह बनाकर वारदात को अंजाम देते थे : पुलिस ने बताया कि ये बदमाश गिरोह बनाकर धार्मिक स्थलों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी पहले भी मथुरा, वाराणसी और अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour