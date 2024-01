प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द

Know how Ram temple will be in Ayodhya : भगवान रामलला के प्राण-प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। भगवान रामलला का मंदिर कैसा बन रहा है, मंदिर में कितने दरवाजे होंगे और उन दरवाजों को कैसा बनाया जा रहा है? इन सबको जानने के लिए हमने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता से बातचीत की।