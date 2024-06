Automotive Industry: बीते वर्ष वाहन उद्योग में हुई 19 प्रतिशत वृद्धि, 10.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा

How to Maintain Your Wagon R : मारुति Wagon R को फैमिली कार माना जाता है। इसके नए मॉडल्स बाजार में आ गए हैं। अगर आपके पास भी Wagon R है तो कुछ आसान टिप्स से आप अपनी कार की लाइफ को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि उसे बार-बार सर्विस सेंटर ले जाने से भी बच सकते हैं। इससे आपका मेंटेनेंस का खर्च भी कम होगा। आइए जानते हैं क्यां हैं वे आसान सी बातें जिनका आपको रखना होगा ध्यान।