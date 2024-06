पानी की बॉटल आपकी कार को बना सकती है आग का गोला, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती

How a Water Bottle Can Cause a Fire In Your Car : देश के कई राज्य भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी में कार में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई बार लोगों की गलती के कारण कारों में आग लगती है। कहीं आप तो ऐसी ग‍लतियां नहीं करते। क्या कार में रखी पानी की बॉटल भी आग लगने का कारण बन सकती है। शायद यह पढ़कर आप चौंक सकते हैं। अपनी कार की समय पर सर्विस कराएं और खराब पार्ट्स को बदलते रहें।





हां अगर आप भी यह गलती करते हों तो सावधान हो जाएं। अगर आपकी कार में प्लास्टिक की खाली बोतलें हैं और उन पर धूप सीधी पड़ रही है तो यह आग का कारण बन सकती है क्योंकि धूप प्लास्टिक पर टकरा कर उसे बर्न करने का काम करेगी जिससे प्लास्टिक की बोतल जल सकती है और कार में आग लग सकती है इसलिए आपने भी अगर कार में प्लास्टिक बॉटल्स रखी हों तो उन्हें तुरंत निकाल लें।





इसके अलावां अपनी कार में कोई भी चीजें ज्वलनशील चीजे जैसे कि लाइटर बिलकुल भी न रखें। ये आग का कारण बन सकता है। जब कार बाहर दिनभर तेज धूप में पार्क होती है और धूप सीधे कैबिन में जाती है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। कार को तेज धूप में पार्क करने से बचें। हो सकते तो शेड के नीचे या पेड़ की छांव में कार को रखें।