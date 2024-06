तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का पहला दौरा इटली का, मेलोनी से होगी मुलाकात

How a Water Bottle Can Cause a Fire In Your Car : देश के कई राज्य भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी में कार में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई बार लोगों की गलती के कारण कारों में आग लगती है। कहीं आप तो ऐसी ग‍लतियां नहीं करते। क्या कार में रखी पानी की बॉटल भी आग लगने का कारण बन सकती है। शायद यह पढ़कर आप चौंक सकते हैं।