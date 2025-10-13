Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 15 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष Aries

Today 15 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज प्रयास करने का दिन है। आपके काम में गंभीरता दिखाएं, नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: संवाद बेहतर रहेगा। यदि किसी बात को लेकर मतभेद है, तो खुलकर बात करें।

धन: खर्च अधिक होने की संभावना है। विवेक से खर्च करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है। आराम करें, ध्यान करें।

वृषभ Taurus

करियर: सहयोगी और सहकर्मियों से लाभ मिल सकता है।

लव: आपका प्यार भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकता है, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें।

धन: कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन से संबंधित परेशानी हो सकती है। हल्का भोजन लें।

उपाय: हवन करें या तुलसी का पौधा रखें।

मिथुन Gemini

करियर: नए विचार और योजनाएं आज आपके लिए लाभदायक होंगी।

लव: प्रेम में अपेक्षा और व्यवहार पर ध्यान दें। संतुलन बनाए रखें।

धन: आय का साधन बन सकता है, लेकिन निवेश सोच‑समझ कर करें।

स्वास्थ्य: गले या श्वसन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। गरम पानी पिएं।

उपाय: हनुमान जी की स्तुति, चंदन तेल से माथे पर तिलक करें।

कर्क Cancer

करियर: अपने काम को समय पर पूरा करें, छोटे मामलों को नजरअंदाज न करें।

लव: भावनाएं गहरी होंगी; साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।

धन: व्यय अधिक हो सकता है। बेवजह खर्च न करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान या योग उपयोगी रहेगा।

सिंह Leo

करियर: नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।

लव: रोमांच और आकर्षण रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

धन: धनलाभ के योग हैं, पर खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक परिश्रम न करें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें, दिन में एक ग्लास शहद पानी पिएं।

कन्या Virgo

करियर: व्यवस्थित तरीके से काम करें। आज अनुशासन से लाभ होगा।

लव: साथी से अपेक्षाएं कम रखें, समझदारी से बात करें।

धन: निवेश से पहले सलाह लें।

स्वास्थ्य: पाचन कमजोर रह सकता है। हल्का भोजन उपयोगी रहेगा।

उपाय: सफेद चंदन या हल्का पेस्ट तिलक करें।

तुला Libra

करियर: साझेदारी में काम बेहतर चलेगा।

लव: संतुलन बनाए रखें। प्रेमी से अधिक अपेक्षा या ज्यादा मांग न करें।

धन: स्रोत बढ़ने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ में हल्की तकलीफ हो सकती है। हल्की गतिविधि करें।

उपाय: गाय को हरी घास दान करें।

वृश्चिक Scorpio

करियर: गुप्त काम या अनुसंधान से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।

लव: आज भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। क्रोध से बचें।

धन: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। बचत रखें।

स्वास्थ्य: तनाव से पीठ या पेट प्रभावित हो सकते हैं।

उपाय: नाग देवता प्रसन्न करें, हल्की पूजा करें।

धनु Sagittarius

करियर: विदेश, शिक्षा या दूर-संपर्क से लाभ हो सकता है।

लव: रोमांचक क्षण मिल सकते हैं। रिश्ते में उत्साह और रोमांच रहेगा।

धन: अच्छी आय होगी, लेकिन न लिया काम समय पर पूरा करें।

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठने से समस्या हो सकती है। गति और व्यायाम करें।

उपाय: गीता का पाठ करें, प्रति गुरुवार को माथे पर तिलक करें।

मकर Capricorn

करियर: समय साधारण है। जोखिम भरे फैसले टालें।

लव: साथी से दूरी न बढ़ने दें, संवाद बनाए रखें।

धन: आमदनी कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। संयम रखें।

स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी लें।

उपाय: गोमूत्र या गौघृत से स्नान करें।

कुंभ Aquarius

करियर: नौकरीपेशा को तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।

लव: दोस्ती और प्रेम में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

धन: निवेश लाभकारी हो सकते हैं। धनलाभ होगा।

स्वास्थ्य: हल्की खांसी, गले में जलन हो सकती है।

उपाय: गाय को दाना दें, गाय के पास समय बिताएं।

मीन Pisces

करियर: आज आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: रोमांटिक समय गुजरेगा, लेकिन असमझ समझौते मत करें।

धन: धनलाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।

स्वास्थ्य: पानी संबंधी समस्या हो सकती है। जल सेवन संतुलित करें।