बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 15 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 15 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 15 October 2025
मेष Aries
 
Today 15 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज प्रयास करने का दिन है। आपके काम में गंभीरता दिखाएं, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: संवाद बेहतर रहेगा। यदि किसी बात को लेकर मतभेद है, तो खुलकर बात करें।
धन: खर्च अधिक होने की संभावना है। विवेक से खर्च करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है। आराम करें, ध्यान करें।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, लाल रंग पहनें, ध्यान करें।ALSO READ: Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?
 
वृषभ Taurus
 
करियर: सहयोगी और सहकर्मियों से लाभ मिल सकता है।
लव: आपका प्यार भावनात्मक रूप से मजबूत हो सकता है, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें।
धन: कुछ अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से संबंधित परेशानी हो सकती है। हल्का भोजन लें।
उपाय: हवन करें या तुलसी का पौधा रखें।
 
मिथुन Gemini
 
करियर: नए विचार और योजनाएं आज आपके लिए लाभदायक होंगी।
लव: प्रेम में अपेक्षा और व्यवहार पर ध्यान दें। संतुलन बनाए रखें।
धन: आय का साधन बन सकता है, लेकिन निवेश सोच‑समझ कर करें।
स्वास्थ्य: गले या श्वसन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। गरम पानी पिएं।
उपाय: हनुमान जी की स्तुति, चंदन तेल से माथे पर तिलक करें।
 
कर्क Cancer
 
करियर: अपने काम को समय पर पूरा करें, छोटे मामलों को नजरअंदाज न करें।
लव: भावनाएं गहरी होंगी; साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें।
धन: व्यय अधिक हो सकता है। बेवजह खर्च न करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है। ध्यान या योग उपयोगी रहेगा।
उपाय: गोमती चक्र धारण करें या गंगा जल से स्नान करें।ALSO READ: Guru Har Rai death anniversary: गुरु हर राय जी की पुण्यतिथि, जानें उनकी जीवन की 5 शिक्षाप्रद बातें
 
सिंह Leo
 
करियर: नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।
लव: रोमांच और आकर्षण रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।
धन: धनलाभ के योग हैं, पर खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक परिश्रम न करें।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें, दिन में एक ग्लास शहद पानी पिएं।
 
कन्या Virgo
 
करियर: व्यवस्थित तरीके से काम करें। आज अनुशासन से लाभ होगा।
लव: साथी से अपेक्षाएं कम रखें, समझदारी से बात करें।
धन: निवेश से पहले सलाह लें।
स्वास्थ्य: पाचन कमजोर रह सकता है। हल्का भोजन उपयोगी रहेगा।
उपाय: सफेद चंदन या हल्का पेस्ट तिलक करें।
 
तुला Libra
 
करियर: साझेदारी में काम बेहतर चलेगा।
लव: संतुलन बनाए रखें। प्रेमी से अधिक अपेक्षा या ज्यादा मांग न करें।
धन: स्रोत बढ़ने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ में हल्की तकलीफ हो सकती है। हल्की गतिविधि करें।
उपाय: गाय को हरी घास दान करें।
 
वृश्चिक Scorpio
 
करियर: गुप्त काम या अनुसंधान से सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा। 
लव: आज भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। क्रोध से बचें।
धन: अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। बचत रखें।
स्वास्थ्य: तनाव से पीठ या पेट प्रभावित हो सकते हैं।
उपाय: नाग देवता प्रसन्न करें, हल्की पूजा करें।
 
धनु Sagittarius
 
करियर: विदेश, शिक्षा या दूर-संपर्क से लाभ हो सकता है।
लव: रोमांचक क्षण मिल सकते हैं। रिश्ते में उत्साह और रोमांच रहेगा। 
धन: अच्छी आय होगी, लेकिन न लिया काम समय पर पूरा करें।
स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठने से समस्या हो सकती है। गति और व्यायाम करें।
उपाय: गीता का पाठ करें, प्रति गुरुवार को माथे पर तिलक करें।
 
मकर Capricorn
 
करियर: समय साधारण है। जोखिम भरे फैसले टालें।
लव: साथी से दूरी न बढ़ने दें, संवाद बनाए रखें।
धन: आमदनी कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। संयम रखें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी लें।
उपाय: गोमूत्र या गौघृत से स्नान करें।
 
कुंभ Aquarius
 
करियर: नौकरीपेशा को तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
लव: दोस्ती और प्रेम में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
धन: निवेश लाभकारी हो सकते हैं। धनलाभ होगा। 
स्वास्थ्य: हल्की खांसी, गले में जलन हो सकती है।
उपाय: गाय को दाना दें, गाय के पास समय बिताएं।
 
मीन Pisces
 
करियर: आज आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: रोमांटिक समय गुजरेगा, लेकिन असमझ समझौते मत करें।
धन: धनलाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य: पानी संबंधी समस्या हो सकती है। जल सेवन संतुलित करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?October Rashi Bhavishya 2025: अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं।

और भी वीडियो देखें

15 October Birthday: आपको 15 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 October Birthday: आपको 15 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामालVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो 2 नवंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र के साथ सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह 4 राशियों को मालामाल बना सकता है।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अक्टूबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय15 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Pushya nakshatra: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, नोट करें सोना और वहन खरीदा का मुहूर्त

Pushya nakshatra: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, नोट करें सोना और वहन खरीदा का मुहूर्तPushya Nakshatra Yog 2025: दीपावली का प्रमुख त्योहार 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, जबकि धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को है। पुष्य नक्षत्र इन दोनों प्रमुख पर्वों से कुछ दिन पहले आ रहा है। दीपावली से पहले आने वाला पुष्य नक्षत्र 2025 में 14 और 15 अक्टूबर दोनों ही दिन रहेगा, जो खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ संयोग बना रहा है। इस बार पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Pushya nakshatra 2025: पुष्‍य नक्षत्र क्या होता है, जानिए क्यों कहलाता है नक्षत्रों का राजा, खरीदी के लिए क्यों माना जाता है शुभ

Pushya nakshatra 2025: पुष्‍य नक्षत्र क्या होता है, जानिए क्यों कहलाता है नक्षत्रों का राजा, खरीदी के लिए क्यों माना जाता है शुभWhy pushya nakshatra is auspicious: हिंदू धर्म में व्रत, पर्व और त्योहारों का विशेष महत्व होता है, और इन सभी के लिए मुहूर्त का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं विशेष मुहूर्तों में से एक है पुष्य नक्षत्र, जिसे सभी 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ और विशेष स्थान प्राप्त है। पुष्य का शाब्दिक अर्थ है 'पोषण करने वाला' या 'शक्ति प्रदान करने वाला'। पुराणों में इसे 'नक्षत्रों का राजा' की उपाधि दी गई है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को 'मंगलकर्ता' कहा गया है। यह नक्षत्र समृद्धिदायक, शुभ फल प्रदान करने वाला और चिरस्थायी लाभ देने वाला माना जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com