Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 16 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष Aries

Today 16 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज नए विचारों पर काम करें। बदलाव लेने का साहस दिखाएं, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से।

लव: साथी के साथ संवाद खुला रखें। गलतफहमी को समय रहते सुलझाएं।

धन: आय के स्रोत बनेंगे, पर खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक थकान से बचें।

वृषभ Taurus

करियर: मेहनत और धैर्य से आज कुछ हल्के दबावों पर विजय मिलेगी।

लव: आपकी समझदारी रिश्तों में सहायक होगी।

धन: निवेश सोच-समझकर करना; आज खर्च बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य: हल्की-सुस्ती हो सकती है। हल्का व्यायाम उपयोगी रहेगा।

उपाय: तुलसी का पौधा या तुलसी जल दान करें।

मिथुन Gemini

करियर: विचारों को क्रियान्वित करने का समय है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

लव: प्रेम भावनाएं गहरी होंगी, पर अहंकार से बचें।

धन: कुछ अप्रत्याशित स्रोत से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: गले या श्वसन से जुड़ी समस्या हो सकती है। गरम पानी पिएं।

उपाय: चंदन तिलक, गाय को दाना दें।

कर्क Cancer

करियर: पुराने कामों को पूरा करने में सफलता मिलेगी।

लव: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, साथी से समझ बनाएं।

धन: आज के लिए बजट बनाएं, अनावश्यक खर्च टालें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ध्यान या प्राणायाम करें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें, दिन में हल्का व्रत रखें।

सिंह Leo

करियर: नेतृत्व की भूमिका अच्छी तरह निभाएं।

लव: आकर्षण रहेगा, पर अहंकार से दूरी बनाये रखें।

धन: लाभ संभव है, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक प्रयास से बचें।

उपाय: गंगा जल से स्नान करें।

कन्या Virgo

करियर: व्यवस्था और अनुशासन से आज लाभ मिलेगा।

लव: साथी की भावनाओं को समझना ज़रूरी है।

धन: निवेश से पहले विश्लेषण करें।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का भोजन लें।

तुला Libra

करियर: साझेदारी व सहयोग से काम बनेगा।

लव: संतुलन बनाए रखें। अधिक अपेक्षा न करें।

धन: स्थिति सामान्य रहेगी, अचानक लाभ कम।

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ में हल्की तकलीफ हो सकती है।

उपाय: दो गायों को हरा चारा दें।

वृश्चिक Scorpio

करियर: गुप्त कार्य या बौद्धिक प्रयास फलदायक होंगे।

लव: भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। शांत मन से कार्य करें।

धन: धन को लेकर सावधानी बरतें। खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: पेट व पाचन समस्या हो सकती है।

उपाय: देवता की पूजा करें, भावनात्मक नियंत्रण रखें।

धनु Sagittarius

करियर: दूरस्थ कार्य या शिक्षा में सफलता मिल सकती है।

लव: रोमांच रहेगा, पर प्रेमी साथी से अपेक्षाएं कम रखें।

धन: धन आगमन को लेकर शुभ योग संभव है, लेकिन निवेश समझदारी से करें।

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठे रहने से समस्या हो सकती है।

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें, गीता का पाठ करें।

मकर Capricorn

करियर: नौकरीपेशा का स्थिरता की ओर दिन रहेगा, लेकिन जोखिम से दूर रहें।

लव: प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखें। दूरी न आन दें।

धन: आमदनी सीमित रह सकती है, लेकिन खर्च करें सोच-समझ कर।

स्वास्थ्य: थकान हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।

उपाय: पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

कुम्भ Aquarius

करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव।

लव: मित्रता और प्रेम के बीच संतुलन बनाएं।

धन: कारोबार में लाभ की संभावना, विशेषकर नए स्रोतों से।

स्वास्थ्य: पानी से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मीन Pisces

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: रोमांटिक पल मिल सकते हैं, लेकिन मतभेदों से सावधान रहें।

धन: गुप्त स्रोतों से आय के योग बन सकते हैं। लाभ की संभावना

स्वास्थ्य: हल्की खांसी या गले की समस्या हो सकती है।