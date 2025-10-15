शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 16 October 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 16 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 16 October 2025
मेष Aries
 
Today 16 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज नए विचारों पर काम करें। बदलाव लेने का साहस दिखाएं, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से।
लव: साथी के साथ संवाद खुला रखें। गलतफहमी को समय रहते सुलझाएं।
धन: आय के स्रोत बनेंगे, पर खर्चों पर नियंत्रण ज़रूरी है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक थकान से बचें।
उपाय: लाल फूल या गंगाजल से पूजा करें, हनुमान चालीसा का जाप करें।ALSO READ: Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी व्रत कब है? जानें शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और पूजा विधि
 
वृषभ Taurus
करियर: मेहनत और धैर्य से आज कुछ हल्के दबावों पर विजय मिलेगी।
लव: आपकी समझदारी रिश्तों में सहायक होगी।
धन: निवेश सोच-समझकर करना; आज खर्च बढ़ने की संभावना है।
स्वास्थ्य: हल्की-सुस्ती हो सकती है। हल्का व्यायाम उपयोगी रहेगा।
उपाय: तुलसी का पौधा या तुलसी जल दान करें।
 
मिथुन Gemini
 
करियर: विचारों को क्रियान्वित करने का समय है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: प्रेम भावनाएं गहरी होंगी, पर अहंकार से बचें।
धन: कुछ अप्रत्याशित स्रोत से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: गले या श्वसन से जुड़ी समस्या हो सकती है। गरम पानी पिएं।
उपाय: चंदन तिलक, गाय को दाना दें।
 
कर्क Cancer
 
करियर: पुराने कामों को पूरा करने में सफलता मिलेगी।
लव: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, साथी से समझ बनाएं।
धन: आज के लिए बजट बनाएं, अनावश्यक खर्च टालें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ध्यान या प्राणायाम करें।
उपाय: सूर्य नमस्कार करें, दिन में हल्का व्रत रखें।
 
सिंह Leo
 
करियर: नेतृत्व की भूमिका अच्छी तरह निभाएं।
लव: आकर्षण रहेगा, पर अहंकार से दूरी बनाये रखें।
धन: लाभ संभव है, लेकिन खर्चों पर निगरानी रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक प्रयास से बचें।
उपाय: गंगा जल से स्नान करें।
 
कन्या Virgo
 
करियर: व्यवस्था और अनुशासन से आज लाभ मिलेगा।
लव: साथी की भावनाओं को समझना ज़रूरी है।
धन: निवेश से पहले विश्लेषण करें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का भोजन लें।
 
तुला Libra
 
करियर: साझेदारी व सहयोग से काम बनेगा।
लव: संतुलन बनाए रखें। अधिक अपेक्षा न करें।
धन: स्थिति सामान्य रहेगी, अचानक लाभ कम।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: दो गायों को हरा चारा दें।
 
वृश्चिक Scorpio
 
करियर: गुप्त कार्य या बौद्धिक प्रयास फलदायक होंगे।
लव: भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। शांत मन से कार्य करें।
धन: धन को लेकर सावधानी बरतें। खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट व पाचन समस्या हो सकती है।
उपाय: देवता की पूजा करें, भावनात्मक नियंत्रण रखें।
 
धनु Sagittarius
 
करियर: दूरस्थ कार्य या शिक्षा में सफलता मिल सकती है।
लव: रोमांच रहेगा, पर प्रेमी साथी से अपेक्षाएं कम रखें।
धन: धन आगमन को लेकर शुभ योग संभव है, लेकिन निवेश समझदारी से करें।
स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठे रहने से समस्या हो सकती है।
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें, गीता का पाठ करें।
 
मकर Capricorn
 
करियर: नौकरीपेशा का स्थिरता की ओर दिन रहेगा, लेकिन जोखिम से दूर रहें।
लव: प्रेम जीवन में संवाद बनाए रखें। दूरी न आन दें।
धन: आमदनी सीमित रह सकती है, लेकिन खर्च करें सोच-समझ कर।
स्वास्थ्य: थकान हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
 
कुम्भ Aquarius
 
करियर: कार्यस्थल पर नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। श्रेष्ठ प्रदर्शन संभव।
लव: मित्रता और प्रेम के बीच संतुलन बनाएं।
धन: कारोबार में लाभ की संभावना, विशेषकर नए स्रोतों से।
स्वास्थ्य: पानी से जुड़ी बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मीन Pisces
 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: रोमांटिक पल मिल सकते हैं, लेकिन मतभेदों से सावधान रहें।
धन: गुप्त स्रोतों से आय के योग बन सकते हैं। लाभ की संभावना
स्वास्थ्य: हल्की खांसी या गले की समस्या हो सकती है।
