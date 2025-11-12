शनिवार, 15 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 13 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 13 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 13 November 2025
मेष (Aries)
 
Today 13 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: इस दिन आपके करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आपके प्रयासों का फल मिलेगा।
लव: रोमांटिक रिश्तों में शांति बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
स्वास्थ्य: आज आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। विश्राम करना जरूरी है।
उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, मानसिक शांति मिलेगी।ALSO READ: weekly ank jyotish: कैसा रहेगा नया सप्ताह, जानें साप्ताहिक अंक राशिफल (10 से 16 नवंबर 2025)
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। टीम के साथ अच्छा समन्वय रहेगा।
लव: रिश्तों में समर्पण और प्यार बढ़ेगा, आपसी समझ बेहतर होगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। थोड़ा ध्यान रखने से आप ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन समाधान मिल जाएगा।
लव: आज आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं।
धन: वित्तीय मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। किसी प्रकार की चोट या संक्रमण से बचें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें, आपके जीवन में खुशहाली आएगी।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में गहरे बंधन का अनुभव होगा। संवाद बेहतर होगा।
धन: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें, अधिक खर्च न करें।
स्वास्थ्य: छोटी बीमारियाँ हो सकती हैं, ध्यान रखें और आराम करें।
उपाय: गंगा जल का सेवन करें, इससे स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
लव: लव लाइफ में संकोच का अनुभव हो सकता है, खुलकर संवाद करें।
धन: धन के मामले में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिरता अनुभव करेंगे।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, कार्य में सफलता मिलेगी।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यों में ध्यान केंद्रित रखें, सफलता हासिल होगी।
लव: रिश्ते में प्यार और समर्थन मिलेगा। समय एक साथ बिताने के लिए अच्छा है।
धन: धन में कोई अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है।
उपाय: व्रत रखें और श्री राम के मंत्र का जाप करें।ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
तुला (Libra)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ेगा।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: करियर में अच्छा समय आएगा, नए अवसर मिलेंगे।
लव: आज आपके रिश्ते में कुछ मीठे पल आएंगे।
धन: धन के मामलों में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन समय के साथ सुलझ जाएगा।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत आज सामान्य रहेगी, ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं। दूसरों की मदद से सफलता मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में अच्छे बदलाव आ सकते हैं, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा।
धन: वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन खर्चों पर काबू रखें।
स्वास्थ्य: आज का दिन शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा।
उपाय: पीपल के पत्ते पर एक रुपया रखें और दान करें, धन में वृद्धि होगी।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी।
लव: प्रेम में कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन समाधान के लिए बातचीत करें।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जल्द ही लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें, जीवन में शांति रहेगी।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन लंबी अवधि की योजनाएं बनाने की आवश्यकता है।
लव: लव लाइफ में मधुरता रहेगी, नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं।
धन: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, छोटे निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: हरा रंग पहनें और हरे रंग की वस्तु दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्यार में कुछ अनमने पल आ सकते हैं, लेकिन आपसी समझ से यह दूर हो जाएगा।
धन: आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा। ध्यान और योग से लाभ मिलेगा।
उपाय: माणिक्य रत्न पहनें, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।ALSO READ: Weekly Horoscope 10-16 November 2025: नवंबर का यह सप्ताह बदलेगा 4 राशियों की किस्मत, क्या आप हैं उनमें?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय

Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपायMargashirsha Maas 2025: मार्गशीर्ष मास को धर्म, भक्ति और मोक्ष का महीना कहा गया है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्‍गीता में कहा है — 'मासानां मार्गशीर्षोऽहम्' अर्थात् 'महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं'।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपाय

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर शीघ्र शादी और उत्तम वैवाहिक जीवन के लिए 8 अचूक उपायVivah Panchami Shadi Remedies: विवाह पंचमी एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में मनाया जाता है। विवाह पंचमी पर जल्दी शादी के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं:

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

15 November Birthday: आपको 15 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 November Birthday: आपको 15 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयAaj ke Subh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 नवंबर...

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधि

Vrishchika Sankranti 2025: 15 या 16 नवंबर, कब है सूर्य वृश्चिक संक्रांति, जानें महत्व और पूजन विधिSuns entry into Scorpio sign: हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वृश्चिक संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करते हैं। साल 2025 में, वृश्चिक संक्रांति मुख्य रूप से 16 नवंबर, रविवार को मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com