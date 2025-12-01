Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 02 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 02 December horoscope in Hindi 2025 : करियर : आज कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने में आपको धैर्य से काम लेना होगा।

लव : प्रेमियों के बीच के किसी विवाद को सुलझाने की आवश्यकता है।

धन : आज बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ी देर के लिए आराम करें।

वृष (Taurus)

करियर : आज कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलेगी।

लव : परिवार में तनाव संभव, हालांकि, संवाद से रिश्ते में सुधार आएगा।

धन : आज किसी कार्य में बड़ा खर्च ना करें।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर : कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करने के अवसर मिल सकते हैं।

लव : प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।

धन : आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य : आज आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

उपाय : केले के पेड़ की पूजा करें।

कर्क (Cancer)

करियर : कार्य में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, मानसिक शांति बनाए रखें।

लव : किसी अनजान की वजह से प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं।

धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य : उतार-चढ़े भरे जीवन में शांति के लिए योग करें।

उपाय : चांदी के सिक्के का उपयोग करें।

सिंह (Leo)

करियर : कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आपकी मेहनत को अलग पहचान मिलेगी।

लव : आपसी समझ से रिश्ते में सुधार होगा।

धन : कारोबार में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य : आज पर्याप्त पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है।

कन्या (Virgo)

करियर : आज कार्यक्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से समस्या का हल निकलेगा।

लव : प्रेम संबंधों में कुछ अवरोध हो सकते हैं।

धन : आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से ठीक रहेंगे।

उपाय : सफेद फूलों की पूजा करें।

तुला (Libra)

करियर : नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है।

लव : प्रेम संबंधों में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

धन : किसी पॉलिसी में निवेश से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य : रोजाना व्यायाम करें।

उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर : आज का दिन नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने का सही समय है।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।

धन : अचानक बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें। धनलाभ संभव।

स्वास्थ्य : थकान महसूस हो रही हो तो आज आराम करें।

उपाय : सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में टीम के साथ तालमेल से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

लव : लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे। मन खुश होगा।

धन : कारोबार में भरपूर सफलता मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य : अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर : कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना की जाएगी।

लव : प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा।

धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है, सावधान रहें।

स्वास्थ्य : भरपूर नींद से याददाश्त और सेहत में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

उपाय : लोहे का टुकड़ा पानी में डालकर पेड़ के नीचे रखें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर : कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर के साथ ही पदोन्नति मिल सकते हैं।

लव : प्रेम संबंधों में ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

धन : कारोबार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

स्वास्थ्य : आज तनाव और चिंता कम हो सकता है।

उपाय : शहद का सेवन करें।

मीन (Pisces)

करियर : करियर के क्षेत्र में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव : प्रेमियों के आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे।

धन : कारोबार में सफलता मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।