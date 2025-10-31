शनिवार, 1 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 01 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 01 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 01 November 2025
1. मेष (Aries)
 
Today 01 November 2025 horoscope in Hindi: करियर: करियर में तेजी आएगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंध गहरे होंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। संबंधों में विश्वास बनाए रखें।
धन: धन लाभ के योग हैं, लेकिन अचानक और अनावश्यक खर्चों से बचें। बीमा या विरासत से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?
 
2. वृष (Taurus)
 
करियर: करियर में मेहनत और स्थिरता रंग लाएगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: धन संचय पर ध्यान दें। वित्तीय योजनाएँ बनाने के लिए यह उत्तम समय है। निवेश में समझदारी दिखाएँ।
स्वास्थ्य: गले और आंखों से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है। आराम पर ध्यान दें।
उपाय: हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: करियर में नए विचारों से सफलता मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग आपको लाभ देगा। संचार पर ध्यान दें।
लव: प्रेम संबंध खुले और विचारशील रहेंगे। पार्टनर से ईमानदारी से बातचीत करें।
धन: छोटे निवेश से लाभ मिल सकता है। खर्चों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है।
उपाय: गायत्री मंत्र का जाप करें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से टीम के मामलों को सुलझाने में सफल होंगे।
लव: पारिवारिक सुख मिलेगा। जीवनसाथी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होगा। परिवार को समय दें।
धन: घरेलू खर्चों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। बचत पर फोकस करें। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। तनाव से दूरी बनाए रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: करियर में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। अधिकारियों से सराहना और लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध उत्साहजनक और रोमांटिक रहेंगे। पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे।
धन: आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। निवेश के लिए दिन उत्तम है, लेकिन जोखिम का आकलन करें।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देवता को तांबे के बर्तन से जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: करियर में बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करें। अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने का अच्छा महीना है। मेहनत रंग लाएगी।
लव: रिश्तों में अनावश्यक आलोचना से बचें। पार्टनर के प्रति सहयोग और स्नेह दिखाएँ।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पुराना निवेश आज लाभ दे सकता है।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार लें और योग करें।
उपाय: हरी मूंग का दान करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: करियर में साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। संतुलित निर्णय लेंगे।
लव: प्रेम जीवन में संतुलन और मिठास रहेगी। पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक लाभ के योग हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: करियर में गहन परिवर्तन आ सकता है। जोखिम लेने से पहले विचार करें। लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें।
लव: प्रेम संबंध भावनात्मक रूप से गहरे होंगे। ईमानदारी बनाए रखें और शक की भावना से बचें।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। गुप्त स्रोतों से आय की संभावना है। निवेश में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें। ध्यान करने से शांति मिलेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: करियर में भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम और आशावाद बना रहेगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएँ बनेंगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। निवेश के लिए दिन उत्तम है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे। अनावश्यक भागदौड़ से बचें। ध्यान करें।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: करियर में मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।
लव: पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी। पार्टनर के साथ संबंध गंभीर और परिपक्व होंगे।
धन: आर्थिक स्थिरता बनी हुई है। दीर्घकालिक निवेश की योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: करियर में नए विचार और तकनीकी ज्ञान लाभ दिलाएंगे। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में दोस्तों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। पार्टनर के साथ खुले विचार रखें।
धन: अचानक धन लाभ की संभावना है। अनुसंधान से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें। सोशल लाइफ आपको ऊर्जा देगी।
उपाय: जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: करियर में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता लाभ देगी। कला से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंध भावनात्मक और गहरे रहेंगे। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
धन: आय और व्यय का संतुलन बनाना आवश्यक है। बड़े निवेश को टालें।
स्वास्थ्य: आज आंखों या पैरों से संबंधित समस्या हो सकती है। पर्याप्त नींद लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?

Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?Guru Nanak Dev Ji: गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जयंती, यह एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर होता है। गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता, भाईचारे और सेवा की महत्ता को प्रमुखता से रखा, जो आज भी सिख समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएं

Dev uthani ekadashi puja: देवउठनी एकादशी पर चौकी कैसे बनाएंTulsi Vivah puja ka chowk kaise banate hain: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर शाम को विष्णु पूजा के बाद तुलसी और शालिग्राम विवाह किया जाता है। इसके लिए चौकी बनाई जाती है। यह चौकी तुलसी माता के गमले के ठीक सामने या दाईं ओर स्थापित की जाती है, ताकि तुलसी विवाह की रस्में पूरी की जा सकें। इस चौकी का उपयोग शालिग्राम जी को स्थापित करने के लिए किया जाता है। चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिह्न भी बनाए जाते हैं, जो ढककर रखे जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर चौकी तैयार करने की विधि इस प्रकार है।

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी की पूजा और तुलसी विवाह की संपूर्ण विधिDev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को कुछ लोग छोटी दिवाली और देव दिवाली भी मानते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने और तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आओ जानते हैं दोनों ही परंपरा के संबंध में विस्तार से पूजन और विवाह विधि।

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?

Tulsi vivah 2025: देव उठनी एकादशी पर क्यों करते हैं तुलसी विवाह?Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करने के पीछे दो मुख्य और गहरे कारण हैं, जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व से जुड़े हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुसली का शालिग्रामजी से विवाह करने की परंपरा है।

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्व

Dev diwali 2025 date: देव दिवाली कब है, क्या करते हैं इस दिन, क्या है इसका महत्वDev diwali 2025 date kab hai: देव दीपावली का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। देव दिवाली, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे देवताओं द्वारा मनाई गई दीपावली के रूप में जाना जाता है। यहां देव दीपावली की तिथि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

01 November Birthday: आपको 1 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 November Birthday: आपको 1 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय01 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधानDev diwali 2025 date deepadan: पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि वह दिन है जब पृथ्वी पर स्वर्ग के देवता अवतरित होते हैं और एक भव्य उत्सव मनाते हैं। इसे ही हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं- देवताओं की स्वयं की दिवाली। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने दुष्ट असुर त्रिपुरासुर का संहार किया था, और इस विजय की खुशी में समस्त देवी-देवताओं ने काशी के गंगा घाटों पर दीये जलाए थे। यह पर्व दान, स्नान और असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने का महापर्व है। इस अलौकिक अवसर पर 5 जगहों पर दीपदान करने से देवाता होंगे अति प्रसन्न।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com