Dev Uthani Ekadashi Wedding Muhurat: देव उठनी एकादशी 2025 विवाह मुहूर्त है या नहीं?

Marriage Muhurat on 01 November 2025: देव उठनी एकादशी मांगलिक कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होती है, लेकिन साल 2025 में इस दिन यानी खासकर देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। चातुर्मास के दौरान विवाह और अन्य शुभ कार्यों को नहीं किया जाता था, लेकिन देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्यों की अनुमति मिल जाती है। यहां 2025 में देव उठनी एकादशी और विवाह मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है...

देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि

तिथि: 1 नवंबर 2025, शनिवार।

वैसे तो देवउठनी एकादशी को विवाह मुहूर्त शुरू होता है, क्योंकि इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा (चातुर्मास) से जागते हैं, जिसके बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बार देव उठनी एकादशी पर विवाह बंधन में बंधने हेतु कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है।

विवाह मुहूर्त की स्थिति (1 नवंबर 2025)

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवउठनी एकादशी (1 नवंबर 2025) पर विवाह का मुहूर्त नहीं है...

अबूझ मुहूर्त: देव उठनी एकादशी को अबूझ मुहूर्त यानी बिना पंचांग देखे किया जाने वाला शुभ मुहूर्त माना जाता है, और इस दिन सामान्यतः विवाह संपन्न होते हैं। इस दिन विवाह करते समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है।

ग्रहों की चाल: इस वर्ष 2025 में, कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य की चाल के कारण देवउठनी एकादशी पर विवाह के लिए शुभ योग नहीं बन रहा है।

शुभ विवाह की शुरुआत: देव उठनी एकादशी के अगले दिन, यानी 2 नवंबर 2025 से ही विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो, इस बार 1 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी को विवाह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन 2 नवंबर 2025 से शादियों का सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। देव उठनी एकादशी के अलावा नवंबर में विवाह के लिए 14 शुभ दिन उपलब्ध हैं।

2 नवंबर 2025 से नवंबर महीने में विवाह के लिए कई शुभ तिथियां निम्नानुसार हैं:

1. नवंबर 2, 2025, रविवार।

2. नवंबर 3, 2025, सोमवार।

3. नवंबर 6, 2025, बृहस्पतिवार।

4. नवंबर 8, 2025, शनिवार।

5. नवंबर 12, 2025, बुधवार।

6. नवंबर 13, 2025, बृहस्पतिवार।

7. नवंबर 16, 2025, रविवार।

8. नवंबर 17, 2025, सोमवार।

9. नवंबर 18, 2025, मंगलवार।

10. नवंबर 21, 2025, शुक्रवार।

11. नवंबर 22, 2025, शनिवार।

12. नवंबर 23, 2025, रविवार।

13. नवंबर 25, 2025, मंगलवार।

14. नवंबर 30, 2025, रविवार।