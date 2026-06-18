Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 19 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 19 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: करियार में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: प्रेमी के साथ आपसी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।

लव: प्रेम रिश्तों में नयापन महसूस होगा।

धन: खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: गाय को सफेद चावल या रोटी खिलाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान से लाभ मिलेगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग या दाना डालें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें।

लव: परिवार में सुख-शांति रहेगी।

धन: आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा कार्यस्थल पर समय पर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: आज आप व्यायाम जारी रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: आज खासकर कला और संगीत से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: शुगर या बीपी के मरीज अपनी दवाएं समय पर लें।

उपाय: किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

धन: लॉटरी या शेयर मार्केट में जोखिम न लें।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्क रहें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा को विदेश से लाभ मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान रह सकती है।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: व्यापार में प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे।

लव: घर-परिवार के मामलों में पार्टनर की सलाह जरूर लें।

धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों का तेल दान करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।

लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

धन: नई संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: आज आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल या कंबल दान करें।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपके पक्ष में रहेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए अच्छा होगा।

स्वास्थ्य: गर्दन दर्द हो तो सही पोस्चर अपनाएं।