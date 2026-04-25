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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 April 2026  करियर: कारोबार तथा जॉब में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब होने की समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: लव मैरिज वाले घर में खुशी का माहौल होगा।
धन: अचल संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। 
लव: रिश्तों में नया उत्साह महसूस करेंगे। 
धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, योग का सहारा लें।
उपाय: मंदिर में इत्र का दान करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में आय के नए स्रोत खुलेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: धन निवेश में जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है।
स्वास्थ्य: थकान की शिकायत हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बड़ा अवसर मिल सकता है।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।
लव: विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा। 
धन: अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में सावधानी बरतें।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।
धन: पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
लव: पुराने दोस्त से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: रात को हल्का भोजन करें।
उपाय: काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक कार्यों में नाम और पैसा दोनों कमाएंगे।
लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।
धन: आज धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें और फल खाएं।
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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