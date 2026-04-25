Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 26 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 April 2026 करियर: कारोबार तथा जॉब में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: आज पेट खराब होने की समस्या हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

लव: लव मैरिज वाले घर में खुशी का माहौल होगा।

धन: अचल संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: रिश्तों में नया उत्साह महसूस करेंगे।

धन: पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा, योग का सहारा लें।

उपाय: मंदिर में इत्र का दान करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में आय के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: धन निवेश में जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य: थकान की शिकायत हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बड़ा अवसर मिल सकता है।

लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या बढ़ सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।

लव: विवाद की स्थिति बन सकती है।

धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में सावधानी बरतें।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: पुरानी उधारी वापस मिल सकती है।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: पुराने दोस्त से मुलाकात प्रेम संबंधों में बदल सकती है।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।

स्वास्थ्य: रात को हल्का भोजन करें।

उपाय: काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: रचनात्मक कार्यों में नाम और पैसा दोनों कमाएंगे।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है।

धन: आज धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें और फल खाएं।