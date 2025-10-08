गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 09 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 09 October 2025 : करियर: आज आपके करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, नए संबंध बन सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। 
उपाय: हनुमान जी की आराधना करें और लाल वस्त्र धारण करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।
लव: पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। 
धन: खर्चों में संतुलन बनाए रखें। धनागमन होगा। 
स्वास्थ्य: गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: सहयोगी आपकी मदद करेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्यार में समझदारी जरूरी है। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है। 
धन: आय के नए स्रोत मिलेंगे। व्यापार में अनुकूलता रहेगी।
स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव मुमकिन है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्य में उन्नति के योग हैं। मेहनत रंग लाएगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। मैरीड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में सफल रहेंगे।
धन: आर्थिक लाभ संभव है। आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।
उपाय: सफेद चावल दान करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नेतृत्व के गुण निखरेंगे। सफलता के रास्ते खुलेंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में सुखद समय।
धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे। बचत होगी।
स्वास्थ्य: शारिरीक ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, संयम रखें। आपको व्या‍पारिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
लव: प्रेम जीवन में पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी। होम लोन मिलने में दिक्कत संभव है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कामकाज में सहयोग मिलेगा। सफलता निश्चित है।
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी लेंगे।
स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। 
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें, कलीग्स से विवादों से बचें।
लव: प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: धन की फिजूलखर्ची न करें। बचत पर ध्यान दें। 
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। नमक का सेवन कम करें। 
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: नौकरीपेशा के विदेश संबंधी कार्य बनेंगे। उत्साह बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: आज धन का निवेश लाभदायक रहेगा। बचत होगी।
स्वास्थ्य: पेट की समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें। देवी के दर्शन करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: अचानक कार्यभार बढ़ेगा, पर सफलता भी मिलेगी।
लव: परिवार में शांति रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। 
धन: कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन होगा। 
स्वास्थ्य: हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: संतान की बढ़ती रचनात्मकता से सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे। 
लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। लव बर्ड्‍स घूमने का प्लान करेंगे। 
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। बाहरी क्षेत्र से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: काले तिल दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर मनचाही सफलता मिल सकती है। लेकिन कलीग्स की तरफ से परेशानी संभव है।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव बर्ड्‍स क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: पुराना रुका उधार पैसा वापस मिलेगा। धन बचत के योग बनेंगे। 
स्वास्थ्य: मौसमी रोगों से सावधान रहें।
Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातें

Pushya nakshatra 2025: दिवाली से पहले खरीदारी के लिए पुष्‍य नक्षत्र का योग, जानिए 5 खास बातेंPushya nakshatra 2025: अक्टूबर 2025 में पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर के दरमियान रहेगा। यह नक्षत्र दिवाली से पहले खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र का स्थान अति महत्वपूर्ण है। हिन्दू धर्म में पुष्य नक्षत्र का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे भगवान बृहस्पति का नक्षत्र माना जाता है, जो ज्ञान, धन, और शुभता के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजा-अनुष्ठान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है।

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्टKartik Vrat Tyohar List 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। वर्ष 2025 में कार्तिक मास का प्रारंभ 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को होगा और इसका समापन 05 नवंबर 2025 (बुधवार) को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा।

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

Karwa chauth 2025: करवा चौथ को बन रहा सिद्धि योग और शिववास योग, जानिए किस मुहूर्त में पूजा से मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदानKarwa chauth 2025 shubh muhurat: करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन विशेष मुहूर्तों में की गई पूजा व्रती को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती है।

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?Dhan teras in 2025: वर्ष 2025 में धनतेरस को लेकर भी असमंजस है कि यह 18 को है या कि 19 अक्टूबर को। धनतेरस का त्योहार कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली यह तीनों पर्व रात में मनाए जाने वाले पर्व हैं इसलिए जिस समय त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उस दिन यह त्योहार मनाया जाता है। अभ्यंग स्नान, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भाई दूज दिन में मनाए जाने वाले पर्व है इसलिए इन पर्वों में उदयातिथि को ले सकते हैं। आओ जानते हैं कि धनतेरस कब है?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?

Karwa chauth 2025 date: करवा चौथ कब है वर्ष 2025 में?when is karwa chauth in 2025 date: करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दौरान किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025)Today 09 October 2025 horoscope in Hindi : 09 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 October Birthday: आपको 9 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 09 अक्टूबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय09 October 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है...

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये काम

Karva Chauth 2025: करवा चौथ पर राहु का साया, राहुकाल में बिल्कुल भी ना करें ये कामKarwa Chauth Rahukal time: करवा चौथ सुहागिनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा ही इस व्रत को सफल बनाती है। लेकिन इस साल, व्रत की तैयारी के दौरान एक महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वह है राहुकाल। पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ के दिन राहुकाल का साया रहेगा। यह अशुभ समय सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।
Webdunia
