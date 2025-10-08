Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 अक्टूबर, 2025) दैनिक राशिफल: 09 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 09 October 2025 : करियर: आज आपके करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, नए संबंध बन सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।

लव: पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा।

धन: खर्चों में संतुलन बनाए रखें। धनागमन होगा।

स्वास्थ्य: गले में समस्या हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: सहयोगी आपकी मदद करेंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी।

लव: प्यार में समझदारी जरूरी है। आपके रिश्ते में प्यार की भावना बढ़ सकती है।

धन: आय के नए स्रोत मिलेंगे। व्यापार में अनुकूलता रहेगी।

स्वास्थ्य: नींद पूरी करें। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव मुमकिन है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer)

करियर: आज कार्य में उन्नति के योग हैं। मेहनत रंग लाएगी।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। मैरीड लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में सफल रहेंगे।

धन: आर्थिक लाभ संभव है। आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र ठीक रहेगा।

उपाय: सफेद चावल दान करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व के गुण निखरेंगे। सफलता के रास्ते खुलेंगे।

लव: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में सुखद समय।

धन: धन लाभ के अवसर मिलेंगे। बचत होगी।

स्वास्थ्य: शारिरीक ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, संयम रखें। आपको व्या‍पारिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

लव: प्रेम जीवन में पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी। होम लोन मिलने में दिक्कत संभव है।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: कामकाज में सहयोग मिलेगा। सफलता निश्चित है।

लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी।

धन: अचानक धन लाभ होगा। प्रॉपर्टी लेंगे।

स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें, कलीग्स से विवादों से बचें।

लव: प्रेम जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: धन की फिजूलखर्ची न करें। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें। नमक का सेवन कम करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरीपेशा के विदेश संबंधी कार्य बनेंगे। उत्साह बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी।

धन: आज धन का निवेश लाभदायक रहेगा। बचत होगी।

स्वास्थ्य: पेट की समस्याओं से सावधान रहें।

उपाय: पीले वस्त्र पहनें। देवी के दर्शन करें।

मकर (Capricorn)

करियर: अचानक कार्यभार बढ़ेगा, पर सफलता भी मिलेगी।

लव: परिवार में शांति रहेगी। प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन होगा।

स्वास्थ्य: हड्डियों का ध्यान रखें।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: संतान की बढ़ती रचनात्मकता से सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रहेंगे।

लव: पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। लव बर्ड्‍स घूमने का प्लान करेंगे।

धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। बाहरी क्षेत्र से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: काले तिल दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर मनचाही सफलता मिल सकती है। लेकिन कलीग्स की तरफ से परेशानी संभव है।

लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव बर्ड्‍स क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: पुराना रुका उधार पैसा वापस मिलेगा। धन बचत के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य: मौसमी रोगों से सावधान रहें।