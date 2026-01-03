शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 05 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal Today
1. मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 05 January 2026 : करियर: आज आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता की संभावना है।
लव: अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पैर दर्द संभव है।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा
लव: प्रेम रिश्ते में आज सुधार हो सकता है।
धन: आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। 
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपके सामने कुछ नए कार्य आ सकते हैं।
लव: अपने साथी से समझदारी से बात करें, यह रिश्ते में और मजबूती लाएगा।
धन: पैसों के मामले में आपके प्रयास सफल होंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें हल करेंगे।
लव: रिश्ते में कुछ नयापन महसूस होगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ संतुलन बनाए रखें।
धन: वित्तीय स्थिति में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: हल्दी का सेवन करें, यह आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करेगा।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: आपके प्रयासों का फल मिलेगा और कार्यस्थल पर कोई बड़ा अवसर मिल सकता है।
लव: रिश्ते में प्यार और समझदारी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का समय मिलेगा।
धन: धन संबंधी मामले में कोई खुशी की खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। ध्यान रखें कि अत्यधिक काम के कारण थकान न हो।
उपाय: सूर्योदय के समय उबले हुए पानी का सेवन करें, यह आपके जीवन को उर्जा देगा।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपके कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: अपने पार्टनर से बात करें, यह समझ बढ़ाएगा।
धन: कारोबार में अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें, खासकर मेडिटेशन करें।
उपाय: सफेद फूलों से दुर्गा का पूजन करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।
लव: प्रेम रिश्ते में विवाद से थोड़ी घबराहट हो सकती है। 
धन: आज एकदम से किसी बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी। 
उपाय: जल में हल्दी डालकर स्नान करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। 
लव: अपने साथी के साथ बिताया गया समय खूबसूरत रहेगा।
धन: आज आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: बड़ों का आशीर्वाद लें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं।
लव: लव रिलेशन में चल रहे विवाद को बात करके इसे हल करने का प्रयास करें।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: सेहत पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
उपाय: गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: आज आपके मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं। 
लव: रिश्ते में विश्वास की कमी हो सकती है।
धन: आज पैसे से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: आज किसी प्रकार की चिंता से बचने के लिए विश्राम करें।
उपाय: शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: रिश्ते में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन मामला सुलझ जाएगा। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: चांदी के वर्तन का उपयोग करें। 
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: नौकरीपेशा को आज कार्य में नई दिशा मिल सकती है। 
लव: प्रेमीसंग रिश्ते में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। 
धन: धन के मामले में स्थितियां सामान्य रहेंगी। 
स्वास्थ्य: आज आराम करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें।
उपाय: हनुमानजी को गुलाब के फूल चढ़ाएं।
