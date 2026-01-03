Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 05 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 January 2026 : करियर: आज आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता की संभावना है।

लव: अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पैर दर्द संभव है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सराहा जाएगा

लव: प्रेम रिश्ते में आज सुधार हो सकता है।

धन: आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान करें।

उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज आपके सामने कुछ नए कार्य आ सकते हैं।

लव: अपने साथी से समझदारी से बात करें, यह रिश्ते में और मजबूती लाएगा।

धन: पैसों के मामले में आपके प्रयास सफल होंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए आराम करें।

उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन्हें हल करेंगे।

लव: रिश्ते में कुछ नयापन महसूस होगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ संतुलन बनाए रखें।

धन: वित्तीय स्थिति में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: हल्दी का सेवन करें, यह आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करेगा।

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके प्रयासों का फल मिलेगा और कार्यस्थल पर कोई बड़ा अवसर मिल सकता है।

लव: रिश्ते में प्यार और समझदारी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का समय मिलेगा।

धन: धन संबंधी मामले में कोई खुशी की खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। ध्यान रखें कि अत्यधिक काम के कारण थकान न हो।

उपाय: सूर्योदय के समय उबले हुए पानी का सेवन करें, यह आपके जीवन को उर्जा देगा।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज आपके कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।

लव: अपने पार्टनर से बात करें, यह समझ बढ़ाएगा।

धन: कारोबार में अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें, खासकर मेडिटेशन करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।

लव: प्रेम रिश्ते में विवाद से थोड़ी घबराहट हो सकती है।

धन: आज एकदम से किसी बड़े निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी।

उपाय: जल में हल्दी डालकर स्नान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।

लव: अपने साथी के साथ बिताया गया समय खूबसूरत रहेगा।

धन: आज आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

उपाय: बड़ों का आशीर्वाद लें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर कुछ मुश्किलें आ सकती हैं।

लव: लव रिलेशन में चल रहे विवाद को बात करके इसे हल करने का प्रयास करें।

धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: सेहत पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

उपाय: गुलाबी रंग के कपड़े पहनें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज आपके मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं।

लव: रिश्ते में विश्वास की कमी हो सकती है।

धन: आज पैसे से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य: आज किसी प्रकार की चिंता से बचने के लिए विश्राम करें।

उपाय: शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपके सामने कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: रिश्ते में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन मामला सुलझ जाएगा।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: चांदी के वर्तन का उपयोग करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरीपेशा को आज कार्य में नई दिशा मिल सकती है।

लव: प्रेमीसंग रिश्ते में कुछ नई शुरुआत हो सकती है।

धन: धन के मामले में स्थितियां सामान्य रहेंगी।

स्वास्थ्य: आज आराम करें और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें।