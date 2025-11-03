Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 04 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 November 2025 : करियर: आज कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो आत्मविश्वास से करें।

लव: प्रेम संबंधों में सुधार होगा, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक शांति बनाए रखें।

वृष (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपको थोडा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन सफलता निश्चित है।

लव: प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी असहमति हो सकती है, बातचीत से हल निकाले।

धन: धन के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है, थोड़ा आराम करें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और व्रत रखें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आज कार्य में कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं। सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करेगी।

लव: प्रेम में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपसी समझ से समस्याएं हल होंगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन निवेश करने से पहले सोचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में किसी परियोजना को लेकर कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप इसे हल करेंगे।

लव: रिश्तों में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन समर्पण से स्थिति सुधरेगी।

धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। कोई बडी खर्च होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें।

उपाय: चांदी का सिक्का अपने पास रखें और पूजा करें।

सिंह (Leo)

करियर: आज कार्य में सफलता की संभावना है, विशेषकर नेतृत्व वाली भूमिकाओं में।

लव: रिश्तों में सच्चा प्यार मिलेगा, पार्टनर से अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: धन की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-समझ कर निर्णय लें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से संतुलित रहने की कोशिश करें।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और तांबे का उपयोग करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आज आपके कार्य में कुछ धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ संबंधों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन यह समय के साथ सही हो जाएगा।

धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है, कोई नई योजना बनाएँ।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्थिति पर ध्यान दें।

उपाय: सफेद फूलों का उपयोग करें और घर में शांति बनाए रखें।

तुला (Libra)

करियर: कार्य में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। नए अवसर सामने आ सकते हैं।

लव: प्रेम में नयापन आएगा, रिश्ते में गहरी समझ होगी।

धन: धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अव्यवस्थित खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: आज शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्य में कुछ अवरोध आ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत से परिणाम अच्छे आएंगे।

लव: रिश्तों में छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन समय पर हल निकाले।

धन: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा तनाव हो सकता है, थोड़ा आराम करें।

उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्य में सफलता मिल सकती है, नए विचार आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।

लव: रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: तुलसी के पौधे की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप स्थिति को संभाल लेंगे।

लव: रिश्ते में स्थिरता आएगी, आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय: पशु-पक्षी हेतु भोजन किसी पेड़ के नीचे रखें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी, अच्छा संवाद होगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

उपाय: शहद का सेवन करें और ध्यान लगाएं।

मीन (Pisces)

करियर: आज आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करने से थकान महसूस करेंगे।

लव: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी, पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।

धन: आज आपके पास धन का आगमन हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा समय आराम करें।