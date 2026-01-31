Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Rashifal 02 February 2026: करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन महसूस होगा।
धन: पुराना निवेश आज मुनाफा दे सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ठीक से पढ़ें।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: सफेद वस्तुओं जैसे चावल या दूध का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आपकी नेटवर्किंग भविष्य में काम आएगी।
लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज सुबह की सैर सेहत के लिये लाभदायक रहेगी।
उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें।
लव: परिवार और पार्टनर के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।
धन: बचत की नई योजनाएं बनाएंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या जलन महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: घर-बाहर आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी।
लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है।
स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।
6. कन्या (Virgo)
करियर: डेटा, अकाउंटिंग या आईटी क्षेत्र के लोगों को नई सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें।
धन: सुख-साधनों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यों में कुछ देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा।
लव: किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से विवाद हो सकता है।
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ दिन खुशियों भरा रहेगा।
धन: किसी बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में गंभीरता आएगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है।
धन: आमदनी स्थिर रहेगी। बचत करने पर ज्यादा ध्यान दें।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।