सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 02 February horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 02 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

कुंडली के साथ दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो

1. मेष (Aries)

Rashifal 02 February 2026: करियर: नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज शुभ समाचार मिल सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन महसूस होगा। 
धन: पुराना निवेश आज मुनाफा दे सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ठीक से पढ़ें।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी। 
धन:  अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: सफेद वस्तुओं जैसे चावल या दूध का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी नेटवर्किंग भविष्य में काम आएगी।
लव: सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: आज सुबह की सैर सेहत के लिये लाभदायक रहेगी।
उपाय: ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। 
लव: परिवार और पार्टनर के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है।
धन: बचत की नई योजनाएं बनाएंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या जलन महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: घर-बाहर आपकी प्रशासनिक क्षमता की तारीफ होगी। 
लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है। 
स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें।ALSO READ: जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: डेटा, अकाउंटिंग या आईटी क्षेत्र के लोगों को नई सफलता मिलेगी। 
लव: पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें। 
धन: सुख-साधनों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। 
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यों में कुछ देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा। 
लव: किसी पुरानी बात को लेकर पार्टनर से विवाद हो सकता है। 
धन: लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें। 
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ दिन खुशियों भरा रहेगा।
धन: किसी बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।
उपाय: मंदिर में कपूर का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में गंभीरता आएगी। 
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: घुटनों या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन रह सकता है। 
उपाय: शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है।
धन: आमदनी स्थिर रहेगी। बचत करने पर ज्यादा ध्यान दें।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें।ALSO READ: धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र-बुध की युति, 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 फरवरी, 2026)Today Horoscope Rashifal 02 February 2026: सोमवार, 2 फरवरी 2026 का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपनी चाल से सभी 12 राशियों के मन और जीवन की दिशा तय करेंगे। सप्ताह का पहला दिन होने के कारण करियर और आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां 12 राशियों के नाम और 2 फरवरी का ताजा राशिफल दिया गया है:

02 February Birthday: आपको 2 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

02 February Birthday: आपको 2 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!02 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 2 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय02 February 2026 Today Shubh Muhurat : ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 02 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 फरवरी, 2026)Daily Horoscope 01 February 2026: यहां पढ़ें 1 फरवरी 2026 का राशिफल, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। यहां वेबदुनिया पर जानें करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, व्यापार, कारोबार और उपाय के बारे में रविवार के दैनिक राशिफल से संबंधित पढ़ें एकदम सटीक जानकारी... Today 01 February 2026 horoscope in Hindi

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

01 February Birthday: आपको 1 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!01 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com