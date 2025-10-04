शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. नक्षत्र
  4. Saturn changes its constellation after 27 years, know the horoscope of 12 zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (17:19 IST)

Shani:27 साल बाद 03 अक्टूबर को शनि देव ने किया बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल

shani purva bhadrapada nakshatra transit 2025
shani purva bhadrapada nakshatra transit 2025
Shani ka nakshatra gochar 2025: न्याय के देवता शनि देव 3 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में प्रवेश किया है। ज्योतिष में इस बदलाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि और गुरु की ऊर्जा का यह संगम सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े और निर्णायक परिवर्तन लाएगा। शनि 20 जनवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आइए जानते हैं शनि के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
 
1. मेष राशि (Aries): शनि का यह परिवर्तन आपके लिए मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप सराहना न मिलने से निराशा होगी। वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, नया निवेश करने से बचें। परिवार में तनाव और जीवनसाथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी कानूनी मामले से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
 
2. वृषभ राशि (Taurus): आपके लिए यह समय मिला-जुला रहेगा, लेकिन प्रयास सफल होंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। व्यापार में लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप दोस्तों व बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।
 
3. मिथुन राशि (Gemini): शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के व्यापार में फायदा होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखें।
 
4. कर्क राशि (Cancer): आपके लिए यह गोचर संघर्षपूर्ण लेकिन अंततः फलदायी रहेगा। प्रयासों से परिणाम देरी से मिलेगा, धैर्य रखना होगा। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाना होगा। कानूनी विवादों से बचने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें।
 
5. सिंह राशि (Leo): शनि का यह बदलाव आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। सहकर्मियों और अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें, विवाद से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पैरों और आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। वित्तीय मामलों में कोई बड़ा जोखिम न लें।
 
6. कन्या राशि (Virgo): आपके लिए यह अवधि सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। व्यवसाय में सुधार होगा और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। शत्रु या विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कर्ज देने या लेने के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें।
 
7. तुला राशि (Libra): तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। करियर में उतार-चढ़ाव रहेंगे। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है। व्यापार में अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। शनि मंत्रों का जाप करें और किसी पर भी आँख मूँदकर भरोसा न करें।
 
8 वृश्चिक राशि (Scorpio): आपके लिए यह समय अनुकूल परिणाम लाएगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति खरीदने के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और आलस्य से बचें।
 
9. धनु राशि (Sagittarius): यह गोचर आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह उत्तम समय है।
 
10. मकर राशि (Capricorn): यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में। करियर और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में शुभ साबित होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी। अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध से बचें।
 
11. कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह प्रवेश बेहद सकारात्मक और भाग्यशाली साबित होगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और बड़े प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी मिल सकती है। निवेश और बचत के लिए लाभकारी समय है। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं।
 
12. मीन राशि (Pisces): शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजाओं जैसा सुख प्राप्त हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। अपने गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?Solar Eclipse 2026: वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?Sharad purnima 2025: अश्‍विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा वर्षभर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन रास पूर्णिमा होने के कारण भी राधा-कृष्ण के पूजन का तथा भोलेनाथ-पार्वती माता के साथ ही कार्तिकेय और गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है।

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमा

karva cahuth 2025: करवा चौथ पर छन्नी से क्यों देखा जाता है पति का चेहरा, इस दिन क्यों सीधे नहीं देखना चाहिए चंद्रमाKarwa Chauth Rituals: करवा चौथ भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए दिन भर उपवास करती हैं। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि शाम को चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आज इस आलेख में हम आपको करवा चौथ पर छन्नी से पति का चेहरा देखने की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें ये 5 अचूक उपाय

Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें ये 5 अचूक उपायSharad purnima ke achuk upay: वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जा रहा है। इस पावन तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह रात देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसकी किरणों से विशेष अमृतमयी ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों के अनुसार, अगर इस रात कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 अचूक उपाय जिनसे आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालSaptahik Rashifal October 2025: ग्रहों की चाल इस सप्ताह कई राशियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी, जबकि कुछ को सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है। जानें कि आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या शुभ-अशुभ संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 06 से 12 अक्टूबर तक का भविष्यफल...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्टूबर, 2025)Today 04 October horoscope in Hindi 2025 : आज 04 अक्टूबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी... Today Rashifal 04 October 2025

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 04 October 2025:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्टूबर, 2025...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com