Shani:27 साल बाद 03 अक्टूबर को शनि देव ने किया बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों का राशिफल

shani purva bhadrapada nakshatra transit 2025 Shani ka nakshatra gochar 2025: न्याय के देवता शनि देव 3 अक्टूबर 2025 को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में प्रवेश किया है। ज्योतिष में इस बदलाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि और गुरु की ऊर्जा का यह संगम सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े और निर्णायक परिवर्तन लाएगा। शनि 20 जनवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। आइए जानते हैं शनि के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. मेष राशि (Aries): शनि का यह परिवर्तन आपके लिए मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप सराहना न मिलने से निराशा होगी। वित्तीय मामलों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, नया निवेश करने से बचें। परिवार में तनाव और जीवनसाथी से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी कानूनी मामले से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

2. वृषभ राशि (Taurus): आपके लिए यह समय मिला-जुला रहेगा, लेकिन प्रयास सफल होंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। व्यापार में लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप दोस्तों व बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।

3. मिथुन राशि (Gemini): शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के व्यापार में फायदा होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और अनुशासन को बनाए रखें।

4. कर्क राशि (Cancer): आपके लिए यह गोचर संघर्षपूर्ण लेकिन अंततः फलदायी रहेगा। प्रयासों से परिणाम देरी से मिलेगा, धैर्य रखना होगा। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बिठाना होगा। कानूनी विवादों से बचने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें।

5. सिंह राशि (Leo): शनि का यह बदलाव आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। सहकर्मियों और अधिकारियों से संबंध बनाकर रखें, विवाद से बचें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा धन हानि हो सकती है। दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पैरों और आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। वित्तीय मामलों में कोई बड़ा जोखिम न लें।

6. कन्या राशि (Virgo): आपके लिए यह अवधि सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। व्यवसाय में सुधार होगा और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। शत्रु या विरोधी शांत रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कर्ज देने या लेने के मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतें।

7. तुला राशि (Libra): तुला राशि वालों के लिए यह परिवर्तन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। करियर में उतार-चढ़ाव रहेंगे। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है। व्यापार में अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। मानसिक तनाव बढ़ेगा। शनि मंत्रों का जाप करें और किसी पर भी आँख मूँदकर भरोसा न करें।

8 वृश्चिक राशि (Scorpio): आपके लिए यह समय अनुकूल परिणाम लाएगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति खरीदने के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और आलस्य से बचें।

9. धनु राशि (Sagittarius): यह गोचर आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए यह उत्तम समय है।

10. मकर राशि (Capricorn): यह परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में। करियर और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में शुभ साबित होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमियां खत्म होंगी। अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध से बचें।

11. कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह प्रवेश बेहद सकारात्मक और भाग्यशाली साबित होगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और बड़े प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी मिल सकती है। निवेश और बचत के लिए लाभकारी समय है। परिवार में शुभ कार्य होने की संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं।

12. मीन राशि (Pisces): शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजाओं जैसा सुख प्राप्त हो सकता है। सेहत अच्छी रहेगी। अपने गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें।

