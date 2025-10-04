Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करें ये 5 अचूक उपाय

Sharad purnima ke achuk upay: वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर, सोमवार को मनाया जा रहा है। इस पावन तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह रात देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसकी किरणों से विशेष अमृतमयी ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों के अनुसार, अगर इस रात कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो पूरे साल आपके घर में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 अचूक उपाय जिनसे आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं।

1. चंद्रमा को अर्घ्य दें:-

शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें।

इस जल में थोड़े से चावल (अक्षत), सफेद फूल और कच्चा दूध मिलाएं।

चंद्रमा की रोशनी में इस जल को अर्पित करें।

लाभ: मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है।

2. खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें:-

यह शरद पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण विधान है।

इस रात चावल की खीर बनाएं और उसे एक साफ बर्तन में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखें।

मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा (अमृत) का संचार होता है।

अगले दिन इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएं।

लाभ: इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और सालभर लक्ष्मी का वास होता है।

3. देवी लक्ष्मी का विशेष पूजन करें:-

कोजागरी पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है।

घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

उनके सामने घी का दीपक जलाएं।

पूजा के दौरान उन्हें सफेद रंग की मिठाई या दूध से बने पकवान अर्पित करें।

लाभ: इस पूजा से घर में धन की कमी नहीं रहती और देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।

4. सप्तधान्य का दान करें:-

दान-पुण्य को इस दिन बहुत फलदायी माना गया है।

शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज) का दान करना अत्यंत शुभ होता है।

आप इस दिन सफेद वस्त्र, दूध या चीनी का दान भी कर सकते हैं।

लाभ: यह उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है।

5. तुलसी की माला से मंत्र जप करें:-

माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जप एक शक्तिशाली उपाय है।

शरद पूर्णिमा की रात तुलसी की माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें:

"ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"

लाभ: इस मंत्र की शक्ति से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। यह जप मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

शरद पूर्णिमा एक ऐसा शुभ अवसर है जब आप विशेष उपायों के माध्यम से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 उपायों को आजमाकर देखें और देवी लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को धन-धान्य, सुख और सफलता से भरपूर करें।