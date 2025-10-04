शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. शरद पूर्णिमा
  4. sharad purnima 2025 ka chand kab niklega chandrama ko arghya dene ka mantra vidhi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (12:50 IST)

Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा का चांद कब निकलेगा, कैसे दें चंद्रमा को अर्घ्य, क्या है 5 फायदे?

शरद पूर्णिमा 2025
Sharad purnima 2025: अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में खीर को रखने से वह अमृत के समान बनकर सेहत संबंधी लाभ देती और इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी तरह के चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। यह रात इसलिए खास है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणें पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करती हैं। चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का चांद कब निकलेगा, कैसे दें चंद्रमा को अर्घ्य और क्या क्या है इसके फायदे?
 
पूर्णिमा तिथि का आरम्भ: 6 अक्टूबर 2025, दोपहर 12 बजकर 23 मिनट पर। 
पूर्णिमा तिथि का समापन: 7 अक्टूबर 2025, सुबह 09 बजकर 16 मिनट पर।
 
शरद पूर्णिमा का चांद कब निकलेगा?
शरद पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय- समय अनुसार शाम 05:27 बजे। (यह समय अलग-अलग शहरों में थोड़ा भिन्न हो सकता है)
 
चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें (विधि)?
चंद्रमा को अर्घ्य देना (जल चढ़ाना) इस दिन का एक महत्वपूर्ण विधान है।
सामग्री: एक कलश या लोटा (तांबे का होना शुभ माना जाता है), शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल (अक्षत), सफेद फूल (जैसे चमेली), मिश्री या चीनी, चंदन पाउडर आदि।
चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि:
1. चन्द्रोदय होने के बाद, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
2. कलश या लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें कच्चा दूध, चावल, मिश्री, चंदन और सफेद फूल मिला लें।
3. चंद्रमा के सामने खड़े हों (या चन्द्रमा को देखते हुए)। दोनों हाथों से कलश को पकड़कर धीरे-धीरे धार बनाते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें।
4. मंत्र: अर्घ्य देते समय चंद्र देव के किसी मंत्र का जाप करें, जैसे:
 
"ॐ सों सोमाय नमः"
"ॐ श्रां श्रीं श्रौं स: चन्द्रमसे नम:।"
 
प्रार्थना: अर्घ्य देने के बाद, हाथ जोड़कर चंद्र देव से मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख-सौभाग्य की कामना करें।
चंद्रमा को अर्घ्य देने के क्या फायदे हैं?
1. मानसिक शांति: चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। इस दिन अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और मन शांत रहता है।
 
2. स्वास्थ्य लाभ: मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। अर्घ्य और चंद्र दर्शन से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है।
 
3. सुख-समृद्धि: शरद पूर्णिमा को कोजागरी लक्ष्मी पूजा के लिए भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने से माता लक्ष्मी और चंद्र देव दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है।
 
4. चंद्र दोष का निवारण: जिनकी कुंडली में चंद्र दोष होता है, उनके लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है।
 
5. सौभाग्य में वृद्धि: इस रात व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?Sharad purnima 2025: अश्‍विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा वर्षभर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन रास पूर्णिमा होने के कारण भी राधा-कृष्ण के पूजन का तथा भोलेनाथ-पार्वती माता के साथ ही कार्तिकेय और गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है।

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?बदलेंगे सितारे: अक्टूबर 2025 में 12 राशियों की लव लाइफ और करियर का हाल

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंतीOctober 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्‍यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?

Narak chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी कब है 19 या 20 अक्टूबर 2025, रूप चौदस का स्नान कब होगा?Narak chaturdashi 2025: जैसा कि पहले भी बताया जाता रहा है कि हिंदू सनातन धर्म में जो त्योहार रात में मनाए जाते हैं उनकी तिथि रात में जानकार मनाते हैं। उनका उदयातिथि से कोई मतलब नहीं रहता है परंतु जो पर्व दिन में मनाए जाते हैं उनका विचार उदयातिथि अनुसार किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी रहती है। नरक चतुर्दशी की पूजा रात में होती है और रूप चौदस का अभ्यंग स्नान प्रात: काल उसी चतुर्दशी तिथि में रहता है।

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हाल

Weekly Horoscope October 2025: सितारे आपके द्वार! अक्टूबर का नया सप्ताह, जानें किस्मत, करियर और प्रेम का हालSaptahik Rashifal October 2025: ग्रहों की चाल इस सप्ताह कई राशियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी, जबकि कुछ को सतर्कता बरतने का संकेत दे रही है। जानें कि आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या शुभ-अशुभ संकेत लेकर आए हैं। यहां पढ़ें 06 से 12 अक्टूबर तक का भविष्यफल...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 अक्टूबर, 2025)Today 04 October horoscope in Hindi 2025 : आज 04 अक्टूबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी... Today Rashifal 04 October 2025

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 October Birthday: आपको 04 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 अक्टूबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 04 October 2025:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 अक्टूबर, 2025...
Webdunia
समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

