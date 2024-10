Do not do these things on Sharad Purnima: आश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। कुछ ऐसे काम हैं जो इस दिन ना करने की सलाह दी जाती है। आइये जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौनसे वर्जित कार्य करने से हो सकता है नुकसान।