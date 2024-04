Pishach yoga : पिशाच योग क्या होता है, जिसको को कर देता है तहस-नहस, जानें उपाय

Use colors as per direction: वास्तु शास्त्र में पंच तत्वों को जानकर ही उनकी दिशाएं हैं। इन पंच तत्वों के अनुसार ही दिशाओं के रंगों को नियुक्त किया गया है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हैं तो उस जगह या दिशा की ओर उक्त दिशा से संबंधित रंग का उपयोग करके वास्तु दोष से बचा जा सकता है।