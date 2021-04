West Bengal election Live Updates : पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव, शाम 5 बजे तक 76.07 प्रतिशत मतदान

-फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने उत्तर कोलकाता के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान।

-उन्होंने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने इससे पहले कभी इतनी शांति से वोट नहीं डाला।

Actor and BJP leader Mithun Chakraborty cast his vote for the final phase of #WestBengalPolls, at a polling station in Kashipur-Belgachia, North Kolkata



He says, "I had never voted so peacefully ever before. I must congratulate all the security personnel." pic.twitter.com/3nXS3UvkDI