  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. up-samuhik-vivah-yojana-yogi-govt-1-lakh-applications
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: लखनऊ , Saturday, 24 October 2026 (16:39 IST)

योगी सरकार की पहल, सामूहिक विवाह योजना में 1.16 लाख से अधिक आवेदन

योगी सरकार में 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य, अब तक 28,833 जोड़ों की शादी संपन्न

bride
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (20:41 IST)
google-news
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2026: योगी सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत प्रदेशभर से 1,16,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। योगी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 28,833 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। 

34,845 आवेदन स्वीकृत

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त कुल 1,16,668 आवेदनों में से 34,845 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि जांच के दौरान 11,679 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। शेष आवेदनों की स्थिति स्पष्ट होने पर योजना के तहत आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया की तस्वीर और साफ होगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च में राहत देना और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करना है।

एक लाख रुपए की सहायता

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल 1 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और नवदंपती को नई गृहस्थी शुरू करने में सहयोग देना है।
 
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय एवं जाति प्रमाणपत्रों के डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सहायता राशि पहुंचाने का प्रावधान है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रविशंकर ने कांग्रेस की 1 नंवबर वाली रैली को सिख दंगों से जोड़ा, राहुल गांधी से पूछा सवाल

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM मोदी को आया पीएम नेतन्याहू का फोन, कैप्टन मच्छार के साथ इजराइल आने का दिया न्योता, किन मुद्दों पर हुई चर्चाइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और उन्हें इज़राइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नेतनयाहू ने पीएम मोदी को भारतीय पायलट स्मित मच्छार के साथ इस कार्यक्रम में मशाल (मशाल प्रज्वलन) जलाने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि पायलट स्मित मच्छार ने सितंबर में एक बड़े विमान हादसे को होने से रोका था।

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंट

Electric Scooter : क्या बीएमडब्ल्यू ला रहा है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, भारत में दर्ज कराया स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिजाइन पेटेंटबीएमडब्ल्यू मोटरराड (BMW Motorrad) ने अपने क्रांतिकारी 'Vision CE' इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट का डिज़ाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराया है। इससे संकेत मिलते हैं कि जर्मन ऑटोमेकर भारत को इस अनोखे टू-व्हीलर के एक संभावित बाज़ार के रूप में देख रहा है। पहली बार IAA Mobility 2025 में पेश किया गया यह स्कूटर सेल्फ-बैलेंसिंग तकनीक से लैस है, यानी रुकने पर इसे खड़ा रखने के लिए किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियो

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर की एंट्री, शेयर किया अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' का पहला वीडियोकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को इंस्टाग्राम पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने आगामी संस्मरण (मेमॉयर) 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस पुस्तक को "प्रेम, कर्तव्य, नुकसान और अपनी पहचान व जगह पाने की कहानी" बताया है।

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्र ने सख्त किए नियम, दर्शन से लेकर चढ़ावे तक होगी कड़ी मॉनिटरिंग​CCTV फुटेज अब 45 नहीं 190 दिनों तक रहेंगे सुरक्षित, सुरक्षा, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लागू हुआ नया प्रशासनिक मॉडल

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!

क्या है इस्लामी कानून का ‘ताज़ीर’ नियम? जिसके तहत मक्का की मस्जिद में 'अनैतिक कृत्य' पर 2 बांग्लादेशियों को मिली मौत की सजा!सऊदी अरब ने मक्का की एक मस्जिद में कथित 'अनैतिक कृत्य' के आरोप में बांग्लादेश के दो नागरिकों को मौत की सजा दी है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व सूचना न मिलने पर सवाल उठाए हैं। जानिए पूरा मामला।

अफगानिस्तान में गृहयुद्ध करवा सकता है पाकिस्‍तान, आखिर क्‍या है मुनीर का नापाक प्‍लान?

अफगानिस्तान में गृहयुद्ध करवा सकता है पाकिस्‍तान, आखिर क्‍या है मुनीर का नापाक प्‍लान?तालिबान के सामने सीधे लड़ाई करने में नुकसान उठा रहे पाकिस्तान ने अब नई तकनीक अपनाई है। आसिम मुनीर अब अफगान सेना के पुराने सैनिकों और अफगान लोगों को ट्रेनिंग देकर तालिबान के खिलाफ गृहयुद्ध जैसे हालात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मुनीर अफगानिस्‍तान के खिलाफ नापाक प्‍लान बना रहा है।

फारुख अब्दुल्ला के बयान पर विवाद, कहा- 'कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने जिंदा रखा, दिल्ली से न्‍याय की उम्मीद नहीं'

फारुख अब्दुल्ला के बयान पर विवाद, कहा- 'कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान ने जिंदा रखा, दिल्ली से न्‍याय की उम्मीद नहीं'नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर को लेकर बेहद ही विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कश्मीरियों की रक्षा करने और कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जीवित रखने का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे डाला। इस बयान के बाद केंद्र राजनीति में बवाल शुरू हो गया है।

अपराधी कितना भी डीपफेक का आवरण ओढ़े, उसे खोज निकालेंगे : CM योगी

अपराधी कितना भी डीपफेक का आवरण ओढ़े, उसे खोज निकालेंगे : CM योगीCM Yogi Adityanath Tech Sangam 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक जैसी तकनीकों के दौर में अपराधी कितना भी तकनीक का आवरण ओढ़ ले, उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक और विधिक क्षमता उसे खोज निकालेगी।

यूपी माध्यमिक विद्यालयों में 20 हजार 382 पदों पर होगी भर्ती

यूपी माध्यमिक विद्यालयों में 20 हजार 382 पदों पर होगी भर्तीUP Secondary Education 20382 Vacancies: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17,735 पदों, हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 1,172 पदों और इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 1,475 पदों पर भर्ती की जाएगी।

पहली बार एक्‍स पर आईं सोनिया गांधी, क्‍या है वजह, किस बारे में किया पहला पोस्‍ट?

पहली बार एक्‍स पर आईं सोनिया गांधी, क्‍या है वजह, किस बारे में किया पहला पोस्‍ट?कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपना आधिकारिक डेब्यू किया है। यह पहला मौका है जब उन्‍होंने एक्‍स पर अकाउंट बनाकर कुछ शेयर किया है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है