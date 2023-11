Prayagraj : चापड़ से हमला करने वाले लारेब हाशमी को 14 दिन की रिमांड, एजेंसियां आतंकी एंगल से भी कर रही हैं जांच

Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi accused of violating the code of conduct : भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिन सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर टिप्पणी के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित करने एवं उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई करने का आग्रह किया।