UP सरकार का 12,909 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट, औद्योगिक विकास के लिए 7500 करोड़

Budget of UP Yogi government: UP सरकार का 12,909 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट, औद्योगिक विकास के लिए 7500 करोड़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए 12,909 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपए और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपए है।

प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024—25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपए का है और यह इस साल फरवरी में पेश किए गए 7.36 लाख करोड़ रुपए के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है।

सबसे ज्यादा उद्योगों के लिए : खन्ना ने कहा कि उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में खासतौर से 7500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, 2000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए, नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपए तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिये 2.79 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। (भाषा)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala