56 सेकंड का वीडियो एक चिकन रेस्टोरेंट परिसर का बताया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति तंदूरी रोटी बनाते समय पहले आटे पर थूकता है। रेस्टोरेंट में और भी कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस व्यक्ति की तरफ नहीं जा रहा है।



One more video 'Spitting in the food' video comes out It is said to be from Ghaziabad.!!



pic.twitter.com/CrLgea4KvI