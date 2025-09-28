रविवार, 28 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ , रविवार, 28 सितम्बर 2025 (14:03 IST)

उपद्रवियों को CM योगी की चेतावनी, ऐसी सजा मिलेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी

CM yogi adityanath warning
CM Yogi Adityanath news in hindi : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अराजक हरकत के ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ALSO READ: यूपी में होर्डिंग वार, 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बाद लगे 'आई लव अखिलेश यादव' के होर्डिंग
 
उन्होंने कहा कि अगर कोई त्योहारों के आनंद और उत्साह के दौरान उत्पात मचाने की कोशिश करेगा, तो उसे इस उत्पात की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन 'गजवा ए हिंद' का नारा लगाकर भारत के अंदर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
 
आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान की धरती पर गजवा-ए-हिंद नहीं होने दिया जाएगा। 'गजवा-ए-हिंद' की कल्पना या उसका सपना देखना भी नर्क का रास्ता बना देगा। अगर कोई नर्क जाना चाहता है, तो वह गजवा-ए-हिंद के नाम पर अराजकता फैलाने का प्रयास करके दिखाए।
 
कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो कोई भी किसी राहगीर पर हमला करेगा, जो कोई भी किसी बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, और... जो कोई भी त्योहारों के दौरान पत्थरबाजी करेगा, हम उसे नर्क का एकतरफा टिकट देंगे।
 
बरेली में 26 सितंबर को हिंसक झड़प होने के बाद उन्होंने यह चेतावनी दी। जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लिए भीड़ ने पुलिस के साथ मारपीट की थी। भीड़ कथित तौर पर स्थानीय मौलवी तौकीर रज़ा खान के एक प्रस्तावित एक विरोध प्रदर्शन को रद्द किए जाने से नाराज थी।
