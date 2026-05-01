शुक्रवार, 1 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Chief Minister Yogi Adityanath's Major Decision Regarding Ganga Expressway
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , शुक्रवार, 1 मई 2026 (16:29 IST)

मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 15 दिन तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे

Chief Minister Yogi Adityanath's Major Decision Regarding Ganga Expressway
- आमजन को यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का अनुभव कराने के लिए विशेष पहल
- मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जनपदों को जोड़ता है
- यूपीडा ने जारी किए निर्देश, कन्सेशनैयर्स को सरकार करेगी क्षतिपूर्ति
Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) से 15 दिनों तक टोल-फ्री रखने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे व अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना के कन्सेशनैयर्स आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल कलेक्शन स्थगित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 

सीओडी के साथ लागू हुआ फैसला

यह निर्णय उस समय लिया गया है, जब इंडिपेंडेंट इंजीनियर द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के अनुच्छेद 14.3.1 के तहत प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिससे एक्सप्रेसवे की कमर्शियल ऑपरेशन डेट निर्धारित हो गई। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे आम जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार माना गया।

जनता को मिलेगा ‘फ्री राइड एक्सपीरियंस’

योगी सरकार का उद्देश्य है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकें। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर बिना टोल के यात्रा करने का अवसर लोगों को इसकी गुणवत्ता, गति और जन-सुविधाओं से सीधे रूबरू कराएगा। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि एक्सप्रेसवे के प्रति जनविश्वास को भी मजबूत करेगी।
 

पीपीपी मॉडल पर विकसित, 27 साल का कंसेशन पीरियड

गंगा एक्सप्रेसवे को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत डीबीएफओटी (टोल) मॉडल पर विकसित किया गया है। इसके तहत कन्सेशनैयर्स को 27 वर्षों तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया है। हालांकि 15 दिन की इस टोल छूट से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई राज्य सरकार अथवा यूपीडा द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

मेंटेनेंस पर सख्त निर्देश

यूपीडा ने स्पष्ट किया है कि टोल-फ्री अवधि के दौरान भी ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस से संबंधित सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अनुच्छेद 17 सहित कंसेशन एग्रीमेंट के अन्य प्रावधानों के तहत सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
 

विकास, कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

मेरठ से प्रयागराज तक फैला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जनपदों को जोड़ता है और इसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। 15 दिन की यह टोल छूट न केवल आमजन को राहत देगी, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रति सकारात्मक माहौल भी तैयार करेगी। इस फैसले को प्रदेश सरकार की ‘जनहित प्रथम’ नीति के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ-साथ नागरिकों को ‘फील गुड’ कराने को भी प्राथमिकता देती है।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कर्नाटक में बदलेगा मुख्‍यमंत्री, कौन लेगा यह फैसला, खरगे ने दिया बड़ा बयान

Exit Poll : टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में BJP 192 सीटों पर आगे, TMC को बड़ा झटका

Exit Poll : टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में BJP 192 सीटों पर आगे, TMC को बड़ा झटकापश्चिम बंगाल में क्या 4 मई को बड़ा उलटफेर होगा। गुरुवार को आए टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिए हैं। सर्वे के मुताबिक, भाजपा को 192 से अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को महज 2 सीटें मिल सकती हैं।

Donald Trump बोले- 'तूफान आ रहा है, जो रुकेगा नहीं', पोस्ट से बढ़ी हलचल, आखिर क्या है CENTCOM का Plan

Donald Trump बोले- 'तूफान आ रहा है, जो रुकेगा नहीं', पोस्ट से बढ़ी हलचल, आखिर क्या है CENTCOM का Planअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान से हलचल तेज कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर लिखा कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है।

TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शन

TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शनपश्चिम बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार बनाने का दावा किय गया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी का दावा किया है कि हम सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कहा कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में मां, मानुष और माटी की सरकार बनेगी।

अलीगढ़ : AMU के नदीम तरीन हॉल में कल्चरल इवेंट में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने जीता दिल

अलीगढ़ : AMU के नदीम तरीन हॉल में कल्चरल इवेंट में अफ्रीकी छात्र की हिंदी स्पीच ने जीता दिलAfrican student Ayuba : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र अय्यूबा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह उसकी हिन्‍दी में दी गई स्पीच है, जिसने छात्र संघ चुनाव में यूनिवर्सिटी के छात्रों का दिल जीत लिया, साथ ही यह वीडियो लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। अय्यूबा ने अपने भाषण में नदीम तरीन यानी एनटी हॉल के छात्रों को कई सौगात देने की घोषणाएं कर दीं।

एक दिन मछली खाकर कोई बंगाल नहीं जीत सकता, उसके लिए ‘आमी बांगाली’ होना पड़ेगा

एक दिन मछली खाकर कोई बंगाल नहीं जीत सकता, उसके लिए ‘आमी बांगाली’ होना पड़ेगाबंगाली माछ भात खाते हैं— सदियों से खाते आ रहे हैं. हर घर में हिल्‍सा और रोहू बनती हैं. वे मटन में आलू डालते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए. उनके लिए मिठाई रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई और चमचम ही है, वे दूसरी मिठाई खा सकते हैं, किंतु अपनी वाली को कभी नहीं त्‍यागेंगे. गरीब आदमी अपने ‘पांतो भात’ पर जिंदगी गुजार लेता है. किंतु ज्‍यादा उठापटक नहीं करेगा.

और भी वीडियो देखें

कर्नाटक में बदलेगा मुख्‍यमंत्री, कौन लेगा यह फैसला, खरगे ने दिया बड़ा बयान

कर्नाटक में बदलेगा मुख्‍यमंत्री, कौन लेगा यह फैसला, खरगे ने दिया बड़ा बयानMallikarjun Kharge's big Statement : कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सिद्धारमैया ही मुख्‍यमंत्री रहेंगे, हालांकि अपने बयान में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती हैं। जो भी फैसला होगा वह राज्य के हित में होगा और सभी को उसका समर्थन करना होगा। खड़गे ने यह भी कहा कि मीडिया और कर्नाटक के कुछ नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर ध्यान न देते हुए, उन्हें पार्टी की आंतरिक व्यवस्था पर भरोसा है। उनके मुताबिक, पार्टी की मजबूती के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 15 दिन तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे

मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 15 दिन तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवेChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को कमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) से 15 दिनों तक टोल-फ्री रखने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के यूपी के सबसे लंबे व अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का अनुभव कर सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना के कन्सेशनैयर्स आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल कलेक्शन स्थगित रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में यात्रियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बरगी क्रूज हादसा: सीएम डॉ. मोहन ने दिए जांच के आदेश, कहा- लोगों की जान बचाने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानित

बरगी क्रूज हादसा: सीएम डॉ. मोहन ने दिए जांच के आदेश, कहा- लोगों की जान बचाने वाले 15 अगस्त को होंगे सम्मानितजबलपुर में हुए क्रूज हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि बरगी बांध में हुआ हादसा चक्रवात की वजह से हुआ है। उसकी विस्तृत जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल सकेगी। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि इस हादसे में मन को बेहद दुख पहुंचा। दुर्घटना में रेस्क्यू टीम के जिन सदस्यों ने लोगों को पानी से बाहर निकाला, उनका 15 अगस्त को सम्मान किया जाएगा।

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्रीअमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ सट्टाबाजार में 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें ‘व्हेल ट्रेडर्स’ यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में ‘KairosHunter’ नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के ‘Yes’ वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं।

दुनिया को क्यों चाहिए भारत के मजदूर

दुनिया को क्यों चाहिए भारत के मजदूरलीबिया के कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को एक कठोर तानाशाह के रूप में देखा जाता है,किन्तु उनके शासनकाल में कुछ ऐसे लोक कल्याणकारी काम भी हुए जिसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती। लीबिया का रेगिस्तान विश्व के सबसे विशाल और शुष्क रेगिस्तानों में से एक है,जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया के अधिकांश भू-भाग को घेरता है। यह सहारा रेगिस्तान का ही हिस्सा है और अपने अत्यंत कठोर जलवायु, कम वर्षा और विस्तृत रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। लीबिया जैसे विशाल रेगिस्तानी देश में गद्दाफी ने ग्रेट मैन-मेड रिवर परियोजना के माध्यम से भूमिगत जल को निकालकर दूरदराज़ के क्षेत्रों तक पहुंचा कर दुनिया को चमत्कृत कर दिया था,जिससे इस देश में कृषि,पेयजल आपूर्ति और शहरी विकास को नई दिशा मिली। 1984 में शुरू की गई परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com