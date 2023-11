EPF में मिला दीपावली का तोहफा, इस तरह आसानी से चेक कर सकते हैं आपके खाते में ब्याज आया या नहीं

how to check interest on EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा ईपीएफ (EPF) अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज क्रेडिट करना शुरू कर दिया गया है। आप इस तरह से घर बैठे आसानी से अपने ब्याज को चेक कर सकते हैं। आपके खाते में ब्याज क्रेडिट होने के बाद पासबुक में दिखेगी। आप आसानी से मैसेज, मिसकॉल, उमंग ऐप और ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।





एसएमएस से पता करें बैलेंस : SMS से ईपीएफओ का बैलेंस पता करने के लिए आपको यूएएन में रजिस्टर्ड मोबाइल से EPFOHO UAN ENG टाइप करना होगा। इसके बाद आपके पास ईपीएफ बैलेंस का मोबाइल पर आ जाएगा। एमएमएस में ENG का मतलब 'English' है। आपको किसी अन्य भाषा में जानकारी के लिए उसका कोड आपको डालना होगा।

मिस्क कॉल से चेक करें बैलेंस : Missed Call से ईपीएफ का बैलेंस जानने के लिए यूएएन में रजिस्टडर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 नंबर पर मिड्स कॉल देनी होगी।



उमंग ऐप से ऐसे चेक करें : सबसे पहले उमंग ऐप डाउनलोड करें। रजिस्डर्ड कर ईपीएफओ सर्विसेज में जाएं। यहां आपको 'View Passbook'पर क्लिक करना होगा। फिर 'Employee-centric service' पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां आपको ईपीएफओ में रजिस्डर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ईपीएफओ का बैलेंस दिख जाएगा।

पोर्टल पर ऐसे चेक करें : EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। इसके बाद 'Our Services' में जाकर 'For Employees'पर क्लिक करें। अब सर्विसेज में जाकर 'Member Passbook' पर क्लिक करें।