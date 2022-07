सस्ती हुई LPG, दिल्ली में 198 रुपए घटे कमर्शियल सिलेंडर के दाम

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 198 रुपए घटा दिए। दिल्ली में अब 19 किलो का सिलेंडर 2021 रुपए में मिलेगा।

दिल्ली में इंडेन गैस का LPG सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपए सस्ता हो गया है। कोलकाता में इसके दाम 182 रुपए कम हुए तो मुंबई और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 190.50 रुपए, जबकि चेन्नई में 187 रुपए कमी की गई है।

Commercial 19 kg LPG cylinders' prices reduced by Rs 198 in Delhi with effect from July 1st. 19kg commercial LPG cylinder will now cost Rs 2021. Earlier it was Rs 2219.