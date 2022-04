अप्रैल के पहले दिन महंगाई का वार, एक ही बार में 250 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर

नई दिल्ली। अप्रैल के पहले ही दिन ग्राहकों को तेल कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। एक ही बार में की कीमत में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। 1 मार्च इसके दाम 105 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ाए गए थे। हालांकि 22 मार्च की इसकी कीमत में 9 रुपए की कमी की गई थी। इस तरह 2 माह में इसमें 346 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली में आज से 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 2253 रुपए का हो गया है।

वहीं मुंबई में अब सिलेंडर की कीमत 2205 रुपए हो गई। कोलकाता में एक कमर्शियल सिलेंडर के 2351 रुपए चुकाने होंगे जबकि चेन्नई में इसके लिए 2,138 रुपए के बजाय 2,406 रुपए खर्च करने होंगे।

19 kg commercial cooking gas LPG price hiked by Rs 250 per cylinder. It will now cost Rs 2253 effective from today. No increase in the prices of domestic gas cylinders. pic.twitter.com/h8acfRh6mn