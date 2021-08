काबुल एयरपोर्ट से 150 भारतीयों को साथ ले गए तालिबानी, मच गया बवाल...

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों के से करीब 150 भारतीयों के अपहरण की खबर पर बवाल मच गया। हालांकि कुछ ही देर बाद के प्रवक्ता ने अपहरण की खबरों का खंडन कर दिया।

स्थानीय मीडिया और कुछ अंतरराष्‍ट्रीय मीडिया रिपोर्टस के हवाले से बताया गया कि तालिबान इन लोगों को अपने साथ ले गया है। बताया जा रहा है। कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी की।

जिन लोगों को एयरपोर्ट से ले जाया गया है उनमें अफगान सिख भी शामिल हैं। तालिबान द्वारा कथित रूप से इन लोगों को लेकर कहा गया है। इसका पता नहीं चल सका है।

Around 150 #Indian citizens were kidnapped near #Kabul airport, #Afghan media reports say.

Ahmadullah Waseq, a spokesman has denied this report to a member of the Afghan media that reported on this story. More details are awaited. pic.twitter.com/hPq0i9evLK