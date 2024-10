BJP will not campaign for Nawab Malik: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चुनाव प्रचार धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। इस बीच, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के कारण वह NCP के उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेगी, लेकिन उनकी बेटी की उम्मीदवारी पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।