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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (15:36 IST)

Commonwealth Games में भारतीय जिमानेस्टिक्स का निराशा भरा सफर हुआ समाप्त

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (15:43 IST)
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Commonwealth Games 2026 से भारत का आठ सदस्यीय कलात्मक जिम्नास्टिक दल खाली हाथ लौटा, जिसमें प्रोतिष्ठा सामंता सातवें स्थान पर रहीं।महिलाओं के वॉल्ट फाइनल में देश का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया गया। अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रही सामंता ने 13.025 के स्कोर के साथ महिला वॉल्ट फाइनल के लिए सातवें स्थान पर क्वालीफाई किया और फाइनल में 12.883 के साथ सातवें स्थान पर रहीं। 22 वर्षीय भारतीय जिमनास्ट का प्रदर्शन ग्लासगो 2026 में खेल में भारत का एकमात्र शीर्ष आठ में स्थान था।

भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद प्रणति नायक 12.575 के स्कोर के साथ महिला वॉल्ट फाइनल में चूक गईं।एक ओलंपियन, प्रणति नायक अपने चौथे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही थी और वॉल्ट में तीन बार की एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता के रूप में ग्लासगो इंटरनेशनल एरेना में पहुंची।

महिलाओं की ऑल-अराउंड क्वालिफिकेशन में, सामंता ने कुल 42.250 अंक हासिल किए और 27वें स्थान पर रहीं, इशिता रेवाले 41.700 अंकों के साथ 28वें स्थान पर रहीं और निश्का अग्रवाल 38.550 अंकों के साथ 34वें स्थान पर रहीं। महिला टीम स्पर्धा में भारत 123.000 अंक अर्जित कर नौवें स्थान पर रहा। भारतीय पुरुष टीम भी टीम प्रतियोगिता में 208.550 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही।

व्यक्तिगत रूप से, तपन मोहंती 71.700 अंकों के साथ क्वालीफिकेशन में 17वें स्थान पर रहने के बाद पुरुषों के ऑल-अराउंड फ़ाइनल में आगे बढ़े। उन्होंने फाइनल में 70.100 का स्कोर किया और 15वें स्थान पर रहे।
योगेश्वर सिंह ने भी 18वें में 71.400 के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, लेकिन रिजर्व के रूप में और उन्होंने मंगलवार को इवेंट शुरू नहीं किया, जबकि तपेश्वरनाथ दास 61.000 के साथ क्वालिफिकेशन में 27वें स्थान पर रहे।

कलात्मक जिम्नास्टिक 1990 से सभी राष्ट्रमंडल खेलों के संस्करणों का हिस्सा रहा है। भारत ने सीडब्ल्यूजी में खेल के इतिहास में तीन पदक जीते हैं, जिसमें आशीष कुमार ने नई दिल्ली 2010 में पुरुषों की वॉल्ट में रजत और फ्लोर एक्सरसाइज में कांस्य पदक जीता था, इसके बाद दीपा करमाकर ने ग्लासगो 2014 में महिलाओं की वॉल्ट में कांस्य पदक जीता था।
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