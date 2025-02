महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं ये चीजें, रह जाएंगे भोलेनाथ की कृपा से वंचित

what to bring at home from maha kumbh: कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। हर बार जब यह आयोजित होता है, लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से यहां आते हैं। इस मेले में स्नान करने को बहुत शुभ माना जाता है। अब तक करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले से कुछ विशेष चीजें लाने से घर में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है? यदि आप संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं तो आज हम आपको इन विशेष चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर लौटने पर आपको साथ लाना चाहिए। आइये जानते हैं वो कौनसी चीजें हैं।