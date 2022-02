Russia Ukraine War Updates : यूक्रेन में तेज हुए रूसी हमले, कीव में आज सुबह 2 बड़े धमाके

-यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस में कई स्थानों पर प्रदर्शन, अब तक 1,700 लोग गिरफ्तार

-अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने खुद को लपेटकर यूक्रेन के झंडे में संयुक्त राष्ट्र के रूसी मिशन की ओर मार्च किया।

-व्हाइट हाउस के बाहर भी युद्ध के विरोध में घंटों डटे रहे प्रदर्शनकारी।

USA | Demonstrators protest outside the White House for hours, amid #RussiaUkraineCrisis. Visuals from Lafayette Square Park. pic.twitter.com/QAGSnVJhlX