पंजाब के सीएम मान को मिली 'Z Plus' सुरक्षा, सीआरपीएफ संभालेगी सुरक्षा का जिम्मा

Z Plus Securit to Bhagwant Mann: केंद्र सरकार ने देश तथा विदेश से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को खतरे की आशंका के मद्देनजर उन्हें 'जेड-प्लस' (Z Plus) श्रेणी की सुरक्षा दी है। यहां आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 49 वर्षीय मान को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के वीआईपी सुरक्षा दस्ते द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि मान को पूरे भारत में शीर्ष श्रेणी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा दी जाएगी और गृह मंत्रालय ने हाल में इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ जल्द ही मान की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी और इसके लिए 55 सशस्त्र जवानों का दल भेजा गया है।

सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस की सुरक्षा के अलावा दी गई 'जेड-प्लस' सुरक्षा मुख्यमंत्री के आवास और उनके परिवार के निकट सदस्यों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों को देखते हुए मुख्यमंत्री को खतरे की आशंका के आकलन के दौरान केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने मान को 'जेड-प्लस' सुरक्षा देने की सिफारिश की।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta